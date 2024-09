Mit 66 Jahren, hätte das Leben anfangen sollen

Karl-Peter, Vorsitzender der Karnavalsgesellschaft Grasbürger Randerath-Himmerich, ist am Samstagmorgen nach kurzer, schwerer Krankheit an Leukämie verstorben. Aber er hatte einen letzten Wunsch: Sein Vermächtnis soll anderen und ihren Familien ersparen, was er erleben musste. Ihm zu Ehren soll die, ursprünglich für ihn geplante Registrierungsaktion

am Sonntag, den 15.9.2024 von 10 – 16 Uhr in der

Gemeinschaftssschule

“Im Wurmtal" Randerath

Hermannsstraße 21A

52525 Heinsberg

stattfinden.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.