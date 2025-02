Leben schenken

An ist Oma, Mama, Ehefrau, Schwester und Freundin. Mit ihrer herzlichen und aufgeschlossenen Art versucht sie jeden Wunsch ihrer zwei Enkelinnen zu erfüllen und wo immer sie hinkommt, befindet sie sich, ehe man sich versieht, direkt im Gespräch mit anderen Menschen. Viel unterwegs, wunderte sich An, dass ihr im November 2024 das Fahrradfahren immer schwerer fiel, schob es aber auf Wind, Wetter und Kälte. Doch bei einem routinemäßigen Gesundheitscheck im Januar waren ihre Blutwerte auffällig – die Diagnose lautete Blutkrebs. „Es war und ist immer noch ein großer Schock und zudem eine neue Realität”, berichtet ihre Tochter. An benötigt nun eine Stammzelltransplantation, um wieder gesund zu werden. Wie viele Erkrankte, ist sie noch auf der Suche nach dem passenden Spender oder Spenderin. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist: „Bitte lasst euch registrieren. Blutkrebs kann jeden treffen. Vielleicht bist genau du der genetische Zwilling für An oder andere Erkrankte”, appelliert Ans Familie.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter http://www.dkms.de/an ein Registrierungsset bestellen.