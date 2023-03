Lena will leben

Lena aus Neuruppin ist ein liebes und hilfsbereites Mädchen. Die 11-Jährige bastelt, malt und klettert für ihr Leben gern. Und wenn sie nicht gerade in der Kletterhalle ist, kuschelt sie gerne mit ihren Hasen! Doch aktuell kann sie weder Zeit mit ihren geliebten Vierbeinern noch beim Klettern verbringen. Anfang des Jahres ist Lena oft blass und hat vermehrt blaue Flecken, hinzu kommt Abgeschlagenheit. Anfang Februar dann die Schockdiagnose: akute Leukämie, Lena hat Blutkrebs. Sofort wird die Chemotherapie eingeleitet. Isolation, Krankenhaus und Untersuchungen sind Lenas neuer Alltag. „Wir als Familie dachten, wir sind im Film. Das war das Schlimmste was uns über unser Lenchen gesagt wurde“, so die Eltern von Lena! Nun steht fest: Allein kann sie es nicht schaffen. Lena kann nur leben, wenn ein:e passende:r Spender:in gefunden wird. Daher registriere dich und gib Patient:innen auf der ganzen Welt Hoffnung durch eine zweite Chance auf Leben!