Mit voller Kraft für Papa Tobias

Tobias (32) aus Dorfchemnitz ist ein absoluter Familienmensch. Am liebsten verbringt er seine Zeit mit seinen beiden Söhnen und seiner Frau Janin. Zurzeit wird freudig Kind Nr. 3 erwartet. Seinen Kindern möchte Tobias unbedingt ein schönes Zuhause schaffen. Deshalb fließt momentan viel Energie in den Hausbau. Auch in seiner Freizeit ist Tobias sehr aktiv, fährt gerne Mountainbike oder Ski. Seine Freund:innen nennen ihn einen „Macher”. Nun stößt er leider an seine Grenzen und braucht Kraft von uns allen. Anfang Februar erhält Tobias die Diagnose Blutkrebs. Sein größter Wunsch? Tobias will seinen Kindern die Welt zeigen! Um wieder gesund zu werden, benötigt er deshalb eine Stammzellspende. Familie und Freund:innen rufen auf: „Kommt am 30.03. nach Dorfchemnitz und registriert euch für Tobias und andere Betroffene weltweit”.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führst du einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit deine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Wenn du dich schon einmal registriert hast, brauchst du dies nicht noch mal zu machen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Wer nicht kommen kann und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/papatobias ein Registrierungsset bestellen.