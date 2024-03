Nur mit Holger sind wir komplett

Herzinfarkt, Lungenentzündung, Darmverschluss und die Diagnose akute myeloische Leukämie – und alles innerhalb weniger Wochen. Holger aus Göppingen und seine Familie müssen gerade eine sehr schwere Zeit durchstehen. Um zu überleben braucht der sonst so sportliche und aktive 52- Jährige dringend eine Stammzellspende. Doch aufgeben ist für Holger keine Option. Er möchte weiter seine Kinder bei ihren Handball- und Fußballspielen anfeuern, mit seinen geliebten Hunden herumtoben und mit seiner Frau im Wohnmobil verreisen. Seine Familie ist sich sicher, „Holger muss gesund werden. Nur mit ihm sind wir komplett.“ Hilf mit, registriere dich und werde so vielleicht zum Lebensretter oder zur Lebensretterin für Holger oder andere Betroffene. Wer keine Zeit hat kann sich unter www.dkms.de/holger direkt online registrieren oder am 28. März 2024 bei Decathlon zur selben Uhrzeit vorbeikommen.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.