Nur mit Nele

Nele aus Lohne ist 18 Jahre alt. Sie liebt das Leben, denn sie weiß, was es bedeutet. Vor acht Jahren hat sie eine akute Leukämie besiegt. Seitdem engagiert sie sich für krebskranke Kinder und näht für sie. Sie ist kontaktfreudig, empathisch und hilfsbereit und liebt ihre Freiheit auf dem Motorrad. Im Januar wollte sie ihr FSJ mit anschließender Ausbildung in der Pflege beginnen. Doch dann kam alles anders. Bei einer Routineuntersuchung waren ihre Blutwerte besorgniserregend schlecht. Sie wurde direkt in die Notaufnahme des Klinikums Oldenburg eingewiesen. Wieder Blutkrebs. Diesmal kann nur eine Stammzellspende ihr Leben retten. Nele weiß, was auf sie zukommt. Allein kann sie es dieses Mal nicht schaffen. Jede:r Einzelne kann durch eine Registrierung als Stammzellspender:in Neles oder ein anderes Leben retten. Das Teilen dieses Aufrufs gibt ihr Kraft für das, was vor ihr liegt. DU kannst den Unterschied machen. Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.