Onurcan will leben

Onurcan (17) ist ein intelligenter und gutmütiger junger Mann. Sein Name ist mit einer tiefen Bedeutung verbunden: glückliches Leben. Dieses Glück versuchen Onurcan und seine Familie zwischen all den Krankenhausaufenthalten zu finden. Denn Onurcan wurde mit einer sehr seltenen vererbbaren Blutbildungsstörung geboren, die eine Fehlfunktion der Bauchspeicheldrüse hervorruft. Eine der Folgen ist die Erkrankung an Leukämie, Blutkrebs. Im Alter von 17 Jahren brach der Krebs dann tatsächlich aus. Eine Stammzellspende ist seine einzige Überlebenschance. Gemeinsam mit den Offenbacher Moscheen planen Familie und Freunde eine große Registrierungsaktion. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich als potenzielle:r Spender:in registrieren.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.