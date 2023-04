Sei Team Hardy

Hartmut ist Papa, Ehemann, Freund, Kollege und so viel mehr. Nachdem seine Kinder den Handballsport für sich entdeckten, begleitete er sie ins Training, zu Spieltagen, wurde Kampfrichter und gehört inzwischen fest zur Handballfamilie.

Doch Ende letzten Jahres plagten ihn permanent Infekte, die nie ganz abklingen wollten. Als unerklärliche Blutungen und blaue Flecken dazu kamen, suchte er die Hausärztin auf, die sofort ein großes Blutbild veranlasste. Die Werte waren alarmierend. Nach einer Nacht in der Notaufnahme erhielt er am nächsten Tag die Diagnose, die alles veränderte: akute Leukämie, Blutkrebs. Allein eine Stammzellspende kann ihn heilen. Seine beiden Brüder kommen als Spender nicht in Frage. Seine Ehefrau Maike appelliert: „Ich selbst habe mich erst registriert, als mein Mann von dieser Krankheit betroffen war. Heute tut es mir leid, dass ich das nicht schon früher getan habe. Was gibt es Schöneres, als jemandem ein zweites Leben zu spenden?“

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.