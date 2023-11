Sergej braucht dich

Sergej aus Watzerath ist ein lustiger und hilfsbereiter Mensch. Wann immer Hilfe in seinem Freundes- und Familienkreis benötigt wird, steht er tatkräftig zur Seite. In seiner Freizeit spielt der 48-Jährige Fußball bei der Altherren Mannschaft des FC Prüm e. V. und hat immer einen lustigen Spruch auf Lager. Doch nun braucht Sergej selbst Hilfe: aus anfänglichen Kreislaufbeschwerden wurde die erschütternde Diagnose Blutkrebs. Er erhält aktuell eine Chemotherapie, doch nun steht fest: Um wieder gesund zu werden, benötigt Sergej eine Stammzellspende. Da es in der Familie kein passendes Match gibt, haben Familie und Freund:innen innerhalb von wenigen Tagen eine Registrierungsaktion auf die Beine gestellt und rufen auf: „Lass dich registrieren! Vielleicht bist du Sergejs genetischer Zwilling. Wir wünschen uns, dass Sergej wieder gesund wird und wieder vollständig mit uns am Leben teilnehmen kann.“

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.