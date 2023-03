Unsere Mutti braucht uns!

„Und wir brauchen unsere Mutti auch! Wir wollen Sie nicht verlieren!“ so Kerstins Kinder Malte, Theresa und Mathilda. Denn seit Kurzem ist nichts mehr, wie es war: Kerstin ist krank, schwerkrank. Die Diagnose „akute myeloische Leukämie“ ist ein Schock. Eigentlich wollte die 58-Jährige jetzt mit Ihrem Mann Detlef eine Tour durch Rumänien machen, doch stattdessen ist sie nun im Krankenhaus. Überleben kann die Stadtvertreterin aus Barth nur mit Hilfe einer Stammzellspende. Je mehr Menschen sich registrieren lassen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass für Kerstin und all die anderen Patient:innen eine passende Spenderin oder ein passender Spender gefunden wird! Deshalb organisieren die Familie und unzählige Freunde nun eine Registrierungsaktion und bitten: „Kerstin ist immer für alle da, doch nun braucht Sie uns! Kommt vorbei, lasst euch registrieren und rettet so vielleicht ein Leben!“

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Die Registrierung wird auf digitalem Wege stattfinden, daher bitten wir die Menschen ein Smartphone mit zur Aktion zu bringen. Zudem ist für die Registrierung das Tragen einer medizinischen Maske notwendig.