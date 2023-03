Wartezeit fürs Leben

Reisezeit bedeutet auch immer Wartezeit – das müssen wir gerade in diesem Sommer vor allem auf deutschen Flughäfen erfahren. Der langersehnte Urlaub ruft oder das verlängerte Wochenende in einer aufregenden Metropole. Das Warten darauf, endlich am Traumziel anzukommen, erfordert aktuell viel Geduld. Warum also nicht diese Zeit sinnvoll nutzen? Das haben wir uns auch gedacht und werden euch bei eurer Wartezeit begleiten. Wir sind mit einem Team vor Ort und möchten mit euch ins Gespräch kommen, euch über die Themen Blutkrebs und Stammzellspende informieren und bieten natürlich die Gelegenheit für alle Interessierten, sich direkt als Stammzellspender:in zu registrieren.

Wir freuen uns auf ein Treffen am Flughafen Köln Bonn!