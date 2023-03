Wilfried braucht eure Hilfe!

Wilfried aus Wüschheim bei Euskirchen liebt die Gemeinschaft in seinem Dorf. Er ist seit Jahrzehnten in der Feuerwehr und im Karnevalsverein (Wagebau Weryhof Wüschheim) aktiv und wird dort sehr geschätzt. Doch seit Dezember ist alles anders. Wilfried erhält die Diagnose Blutkrebs und erfährt kurz darauf, dass er nur durch eine Stammzellspende weiterleben kann. Seine Feuerwehrkameraden möchten ihm und seiner Familie helfen und organisieren, gemeinsam mit der DKMS, eine Registrierungsaktion. Sie alle bitten: „Wilfried ist immer da, wenn man ihn braucht. Jetzt möchten wir etwas zurückgeben und ihn in dieser schweren Zeit unterstützen. Bitte kommt alle zur Aktion und lasst euch registrieren. Vielleicht sind eure Stammzellen die Rettung für Wilfried oder andere Patienten.“

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.

Die Registrierung wird auf digitalem Wege stattfinden, daher bitten wir die Menschen ein Smartphone mit zur Aktion zu bringen.