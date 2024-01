Wir für Johannes

Johannes (19) aus Butzbach hat sein Abi in der Tasche und immer einen lustigen Spruch auf den Lippen. Fußball, Fitness, Freunde und Familie bestimmen und bereichern sein Leben. Doch aus heiterem Himmel plagten ihn Knochen- und Gliederschmerzen sowie Atemnot. Das Blutbild im Krankenhaus war besorgniserregend. Weitere Untersuchungen und eine Knochenmarkentnahme bestätigen den Verdacht: akute Leukämie, Blutkrebs. Im Zuge der Therapie kann eine Stammzellspende für Johannes überlebenswichtig werden. „Es ist so einfach und kann so viel bewirken. Ganz egal, ob für mich oder für jemand anderen. Mit jeder Registrierung erhöht ihr die Chance ein Menschenleben zu retten. Krebs wird es immer geben. Aber zusammen können wir ihn besiegen“, appelliert Johannes.

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.