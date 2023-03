Wir gemeinsam für Luan!

Das ist der 5-jährige Luan. Ein aufgewecktes Kind, der gerne tobt, klettert und immer in Bewegung ist. Die Welt entdeckt der kleine Kämpfer mit leuchtenden Augen. Superhelden sind seine großen Vorbilder. Am liebsten mag er Hulk, denn er ist groß und stark. So möchte Luan auch mal werden. Doch all das ist in weite Ferne gerückt. Denn Luan hat Blutkrebs. Nur eine Stammzellspende kann sein Leben retten.

Um zu helfen, organisieren seine Tanten und Onkel mit Freund:innen eine Registrierungsaktion. Sie appellieren: „Luan ist so ein Sonnenschein. Er ist unser Neffe, Sohn unserer Schwester und Bruder. Wir wollen ihn nicht verlieren. Wir bitten euch von Herzen: Lasst euch registrieren. Denn nur wer registriert ist, kann als Lebensretter gefunden und für Luan und andere zum Helden werden!“