Zusammen für Brigitte

Brigitte aus Lützelbach ist ein herzlicher, fürsorglicher und humorvoller Familienmensch. Die 48-jährige arbeitet mit großer Freude in einer Kita, in der sie geduldig den Kindern neue Sachen beibringt, mit ihnen bastelt und tolle Ausflüge macht. Neben ihrem Beruf als Erzieherin gibt sie leidenschaftlich Nähkurse. Nach einem schweren Schicksalsschlag in der Familie vor einigen Jahren hat sie nun endlich wieder ihr Glück gefunden, baut aktuell mit ihrem Partner gemeinsam um und freut sich als Mama sehr darüber, dass ihr Sohn sich bei seiner kürzlich gestarteten Ausbildung wohl fühlt.

Doch nun folgt leider der nächste Schicksalsschlag:

Brigitte hat Blutkrebs. Als sie Anfang Juli mit starker Atemnot und Erschöpfung ihren Hausarzt aufsuchte, stellte dieser die niederschmetternde Diagnose fest.

Um wieder gesund zu werden, benötigt Brigitte eine Stammzellspende. Ihre Kolleg:innen, Familie und Freund:innen bitten: „Lasst euch registrieren! Für Brigitte und andere Patient:innen weltweit. Es ist so einfach!“

Die Registrierung geht einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spender:innen einen Wangenschleimhautabstrich mittels Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spender:innen, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrieren ließen, müssen nicht erneut mitmachen. Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung.