Häufige Fragen zum Spenderclub

Hier findest du die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Mitgliedschaft im DKMS Spenderclub
DKMS Spenderclub
Was bedeuten die einzelnen Auswahlkriterien auf der Einwilligungserklärung zum Spenderclub?
  • Repräsentation der DKMS bei Scheckübergaben (inklusive Pressefoto und kurzer Berichterstattung über die eigene Stammzellspende)

Repräsentation bei Scheckübergaben, bei denen die DKMS von unterschiedlichsten Institutionen Geldspenden erhält

  • Betreuung von Informationsständen und Benefizveranstaltungen

Unterstützung der DKMS als Echtspender bei solchen Veranstaltungen mit eventueller informeller Berichterstattung der eigenen Spende an Interessierte

  • Unterstützung bei Vorträgen in Schulen, Unternehmen etc.

Unterstützung bei Registrierungsaktionen in Schulen, Unternehmen, Vereinen mit Berichterstattung zur eigenen Spende in unterschiedlichen Settings. Die Echtspender:innen werden gebeten, im Rahmen von kurzen Erfahrungsberichten das Thema Stammzellspende für die Schüler:innen etc. greifbarer zu machen, indem sie darüber berichten, wie ihre eigene Spende abgelaufen ist. Darüber hinaus stehen sie für mögliche Rückfragen zur Verfügung.

  • Interviewpartner:in für Presse-, Hörfunk- und TV-Anfragen

Teilnahme an Interviews mit Erfahrungsbericht über die eigene Spende

  • Registrierungsaktionen

Unterstützung bei Registrierungsaktionen mit Berichterstattung zur eigenen Spende. Hier geht es vorrangig darum, potenzielle Spender:innen während des Registrierungsprozesses zu unterstützen und für Rückfragen zur Spende zur Verfügung zu stehen.

  • Beratung von potentiellen Spender:innen

Persönliche Beratung (z.B. Telefonat) mit potentiellen Spender:innen die vor ihrer Spende mit einem Echtspender/einer Echtspenderin sprechen möchten

  • Treffen mit anderen tatsächlichen Spender:innen

Austausch mit anderen Echtspender:innen/Spenderclubber:innen

Wie werde ich kontaktiert, wenn ihr meine Unterstützung benötigt?

Unsere zuständige Fachabteilung meldet sich natürlich immer vorab bei dir und dann wird besprochen, ob weiterhin Interesse deinerseits besteht. Wenn dies der Fall sein sollte, gehen wir gemeinsam in die Planung.

Kann ich auch selbst aktiv werden und eine Aktion starten?

Ja, bitte informiere dich unter https://www.dkms.de/aktiv-werden/mitmachen, welche Möglichkeiten es gibt.

Was bedeutet „Widerrufsrecht“?

Wir werden uns bei Anfragen zur Unterstützung immer gemeinsam abstimmen. Das bedeutet, du kannst jederzeit mit uns sprechen, wenn du es dir doch nicht vorstellen kannst. Denn die Teilnahme ist natürlich freiwillig.

Wo finde ich die Social Media Guidelines?

Diese findest du unter https://www.dkms.de/social-media-leitfaden-spender

Bekomme ich einen finanziellen Ausgleich für meine Teilnahme im Rahmen des DKMS Spenderclubs?

Der Einsatz als Spenderclubber:in ist völlig freiwillig und wir freuen uns über jeden, der uns hierbei ehrenamtlich unterstützt. Aufgrund unserer Gemeinnützigkeit müssen wir sinnvoll prüfen, wie wir unsere Gelder einsetzen. Daher können wir gerne auf persönliche Nachfrage Fahrtkosten übernehmen – nicht aber einen Verdienstausfall.

Wir können aber natürlich verstehen, wenn jemand aus persönlichen oder beruflichen Gründen nicht zur Verfügung steht.

Ich bin schon lange Mitglied des Spenderclubs, wurde aber noch nie für eine Aktion angefragt. Warum?

Wir freuen uns, dass bereits über 16.500 Echtspender:innen Teil unseres Spenderclubs sind. Das bedeutet aber auch, dass nicht jede:r angesprochen und gefragt wird, ob sie oder er uns unterstützen möchte. Gerne kannst du dir aber auf unserer Seite https://www.dkms.de/aktiv-werden/mitmachen alle Möglichkeiten anschauen, wie du uns proaktiv unterstützen kannst.

