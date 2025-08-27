Repräsentation der DKMS bei Scheckübergaben (inklusive Pressefoto und kurzer Berichterstattung über die eigene Stammzellspende)

Repräsentation bei Scheckübergaben, bei denen die DKMS von unterschiedlichsten Institutionen Geldspenden erhält

Betreuung von Informationsständen und Benefizveranstaltungen

Unterstützung der DKMS als Echtspender bei solchen Veranstaltungen mit eventueller informeller Berichterstattung der eigenen Spende an Interessierte

Unterstützung bei Vorträgen in Schulen, Unternehmen etc.

Unterstützung bei Registrierungsaktionen in Schulen, Unternehmen, Vereinen mit Berichterstattung zur eigenen Spende in unterschiedlichen Settings. Die Echtspender:innen werden gebeten, im Rahmen von kurzen Erfahrungsberichten das Thema Stammzellspende für die Schüler:innen etc. greifbarer zu machen, indem sie darüber berichten, wie ihre eigene Spende abgelaufen ist. Darüber hinaus stehen sie für mögliche Rückfragen zur Verfügung.

Interviewpartner:in für Presse-, Hörfunk- und TV-Anfragen

Teilnahme an Interviews mit Erfahrungsbericht über die eigene Spende

Registrierungsaktionen

Unterstützung bei Registrierungsaktionen mit Berichterstattung zur eigenen Spende. Hier geht es vorrangig darum, potenzielle Spender:innen während des Registrierungsprozesses zu unterstützen und für Rückfragen zur Spende zur Verfügung zu stehen.

Beratung von potentiellen Spender:innen

Persönliche Beratung (z.B. Telefonat) mit potentiellen Spender:innen die vor ihrer Spende mit einem Echtspender/einer Echtspenderin sprechen möchten

Treffen mit anderen tatsächlichen Spender:innen

Austausch mit anderen Echtspender:innen/Spenderclubber:innen