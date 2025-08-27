Repräsentation bei Scheckübergaben, bei denen die DKMS von unterschiedlichsten Institutionen Geldspenden erhält
Unterstützung der DKMS als Echtspender bei solchen Veranstaltungen mit eventueller informeller Berichterstattung der eigenen Spende an Interessierte
Unterstützung bei Registrierungsaktionen in Schulen, Unternehmen, Vereinen mit Berichterstattung zur eigenen Spende in unterschiedlichen Settings. Die Echtspender:innen werden gebeten, im Rahmen von kurzen Erfahrungsberichten das Thema Stammzellspende für die Schüler:innen etc. greifbarer zu machen, indem sie darüber berichten, wie ihre eigene Spende abgelaufen ist. Darüber hinaus stehen sie für mögliche Rückfragen zur Verfügung.
Teilnahme an Interviews mit Erfahrungsbericht über die eigene Spende
Unterstützung bei Registrierungsaktionen mit Berichterstattung zur eigenen Spende. Hier geht es vorrangig darum, potenzielle Spender:innen während des Registrierungsprozesses zu unterstützen und für Rückfragen zur Spende zur Verfügung zu stehen.
Persönliche Beratung (z.B. Telefonat) mit potentiellen Spender:innen die vor ihrer Spende mit einem Echtspender/einer Echtspenderin sprechen möchten
Austausch mit anderen Echtspender:innen/Spenderclubber:innen
Unsere zuständige Fachabteilung meldet sich natürlich immer vorab bei dir und dann wird besprochen, ob weiterhin Interesse deinerseits besteht. Wenn dies der Fall sein sollte, gehen wir gemeinsam in die Planung.
Ja, bitte informiere dich unter https://www.dkms.de/aktiv-werden/mitmachen, welche Möglichkeiten es gibt.
Wir werden uns bei Anfragen zur Unterstützung immer gemeinsam abstimmen. Das bedeutet, du kannst jederzeit mit uns sprechen, wenn du es dir doch nicht vorstellen kannst. Denn die Teilnahme ist natürlich freiwillig.
Der Einsatz als Spenderclubber:in ist völlig freiwillig und wir freuen uns über jeden, der uns hierbei ehrenamtlich unterstützt. Aufgrund unserer Gemeinnützigkeit müssen wir sinnvoll prüfen, wie wir unsere Gelder einsetzen. Daher können wir gerne auf persönliche Nachfrage Fahrtkosten übernehmen – nicht aber einen Verdienstausfall.
Wir können aber natürlich verstehen, wenn jemand aus persönlichen oder beruflichen Gründen nicht zur Verfügung steht.
Wir freuen uns, dass bereits über 16.500 Echtspender:innen Teil unseres Spenderclubs sind. Das bedeutet aber auch, dass nicht jede:r angesprochen und gefragt wird, ob sie oder er uns unterstützen möchte. Gerne kannst du dir aber auf unserer Seite https://www.dkms.de/aktiv-werden/mitmachen alle Möglichkeiten anschauen, wie du uns proaktiv unterstützen kannst.
Diese findest du unter https://www.dkms.de/social-media-leitfaden-spender