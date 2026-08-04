Ich habe einen Todesfall in der Familie und würde gerne für die DKMS zur Geldspende aufrufen. Wie gehe ich vor?

Vielen Dank, dass du in dieser schweren Zeit daran denkst, mit einer Spende anderen Menschen zu helfen.

Für Kondolenzspenden zugunsten der DKMS gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Spenden auf das DKMS Konto

Unter dem Stichwort „Trauerfall Vor- und Nachname des Verstorbenen“ können die Trauergäste ihre Spende direkt auf das DKMS Spendenkonto überweisen. Dieses Konto kann auch in der Traueranzeige angegeben werden.

2. Spenden auf ein eigenes Konto

Alternativ kannst du – oder der Bestatter – die Spenden zunächst sammeln und anschließend als Gesamtsumme auf das DKMS Spendenkonto überweisen. Wenn uns eine Übersicht der einzelnen Spender:innen und Spendenbeträge vorliegt, stellen wir auf Wunsch gerne entsprechende Spendenbescheinigungen aus.

Wenn du Fragen dazu hast, melde dich jederzeit gerne bei uns.

Weitere Informationen findest du hier.