Grundsätzlich kann sich jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren als potenzieller Stammzellspender registrieren. 17-Jährige dürfen zwar noch keine Stammzellen spenden, werden aber ab dem 18. Geburtstag automatisch in unserer Datei aktiviert und bei der Suche nach Spendern berücksichtigt.

Falls du bereits bei uns oder in einer anderen Datei erfasst bist, ist eine erneute Aufnahme nicht erforderlich. Solltest du unter einer chronischen oder einer anderen schweren Erkrankung leiden oder gelitten haben oder regelmäßig Medikamente einnehmen, halte bitte unter medizinische-spenderanfragen@dkms.de Rücksprache mit der DKMS.

Registriere dich bitte NICHT, wenn du AKTUELL von einem der folgenden Kriterien betroffen bist:

Starkes Übergewicht, d. h. Body-Mass-Index (BMI) >40 (BMI = Gewicht / Körpergröße zum Quadrat)

Starkes Untergewicht, d. h. Body-Mass-Index (BMI) <16,5

Schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung

Schwere Lungenerkrankung

Schwere Nierenerkrankung

Schwere neurologische oder psychische Erkrankung

Schwere Stoﬀwechselstörung

Tropenkrankheiten und schwere chronische Infektionskrankheiten

Infektion mit HIV, Hepatitis B oder C

Systemische Autoimmunerkrankung oder andere schwere chronische Erkrankung (z.B. Diabetes, Rheuma)

Krebserkrankung (auch ausgeheilte in der Vorgeschichte)

Schwere Krankheiten des Bluts oder des Immunsystems

Suchterkrankungen (Alkohol, Drogen, Medikamente)





Die Registrierung ist ohne Rücksprache möglich, wenn die folgenden Kriterien auf dich zutreffen:

Vergrößerte Schilddrüse/Unterfunktion der Schilddrüse/Hashimoto-Thyreoiditis (stabil und beschwerdefrei; auch mit Einnahme von Schilddrüsenhormonen oder Jodid; kein Morbus Basedow)

Bluthochdruck (stabil und gut eingestellt)

Heuschnupfen, leichtes Asthma (ohne Anfälle), Nahrungsmittelallergie

Unipolare Depressionen (ohne Einschränkungen im Alltag)

Eisenmangelanämie (gut mit Eisentabletten behandelbar)

Basaliome und Gebärmutterhalskrebs in situ (nach vollständiger Entfernung)





Die Registrierung als Stammzellspender bei der DKMS ist ausschließlich für Personen mit festem Wohnsitz in Deutschland möglich. Potenzielle Spender mit Wohnsitz im Ausland können sich bei ihren jeweiligen nationalen Stammzellspenderregistern registrieren und stehen damit dem weltweiten Suchlauf zur Verfügung. Eine Liste der nationalen Register findest du unter: https://share.wmda.info/display/WMDAREG/Database#