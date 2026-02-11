Jährlich erkranken weltweit über 90.000 Kinder an Blutkrebs Blutkrebs ist die häufigste bösartige Erkrankung bei Kindern bis 14 Jahre. Viele haben die Chance auf eine Zukunft, wenn es ein passendes Spender-Match gibt. Darum ist deine Registrierung so wichtig: Ein paar Minuten deiner Zeit können Leben retten.

Eine Stammzellspende, die Leben rettet

Tim war zwölf Jahre alt, als er im DKMS-TV-Spot sagte:

Wenn ich keinen Spender gefunden hätte, wäre ich jetzt tot.

Heute ist der Schalke-Fan 24 Jahre alt, steht mitten im Leben und ist nach seiner Ausbildung im Einzelhandel bereits Abteilungsleiter – möglich dank Udo, der ihm mit seiner Stammzellspende das Leben rettete.

Zum Weltkinderkrebstag erinnern wir daran, wie entscheidend jede Registrierung ist. Registriere dich jetzt und schenke Hoffnung.

Jetzt registrieren

Tim setzt sich weiterhin für die DKMS ein. Seine Geschichte zeigt, wie viel eine einzelne Entscheidung bewirken kann. Mach auch du mit – vielleicht sogar mit einer eigenen Aktion! So kannst du helfen!

Lebenschance schenken – so einfach geht’s:

1. Bestelle online dein Registrierungsset Klicke auf den "Spender:in werden" Button und beantworte einige einfache Fragen und registriere dich online. 2. Abstrich machen, Set zurückschicken Dein Wangenabstrich gibt Aufschluss darüber, ob deine Gewebemerkmale zu denen einer Patient:in oder eines Patienten passen. 3. Willkommen in der DKMS-Familie! Nach der Analyse deiner Probe wirst du in unsere Datei aufgenommen und schenkst so Patient:innen weltweit Hoffnung. Vorherige Nächste