A man and boy posing for a picture

Internationaler Kinderkrebstag 2026

Am 15. Februar, dem Internationalen Kinderkrebstag , machen wir auf das Schicksal von Kindern und Jugendlichen mit Krebs aufmerksam. So wie das von Tim, der schon als Kind zweimal gegen Blutkrebs kämpfte – und überlebte, weil sein Lebensretter Udo gefunden wurde. Seine Geschichte zeigt: Eine Unterstützung der DKMS kann Leben retten.
Jährlich erkranken weltweit über 90.000 Kinder an Blutkrebs
Blutkrebs ist die häufigste bösartige Erkrankung bei Kindern bis 14 Jahre. Viele haben die Chance auf eine Zukunft, wenn es ein passendes Spender-Match gibt. Darum ist deine Registrierung so wichtig: Ein paar Minuten deiner Zeit können Leben retten.

Eine Stammzellspende, die Leben rettet

Tim war zwölf Jahre alt, als er im DKMS-TV-Spot sagte:

Wenn ich keinen Spender gefunden hätte, wäre ich jetzt tot.

Heute ist der Schalke-Fan 24 Jahre alt, steht mitten im Leben und ist nach seiner Ausbildung im Einzelhandel bereits Abteilungsleiter – möglich dank Udo, der ihm mit seiner Stammzellspende das Leben rettete.

Zum Weltkinderkrebstag erinnern wir daran, wie entscheidend jede Registrierung ist. Registriere dich jetzt und schenke Hoffnung.

Tim setzt sich weiterhin für die DKMS ein.
Seine Geschichte zeigt, wie viel eine einzelne Entscheidung bewirken kann. Mach auch du mit – vielleicht sogar mit einer eigenen Aktion!
So kannst du helfen!

Lebenschance schenken – so einfach geht’s:

Handy mit Registrierung bei DKMS

1. Bestelle online dein Registrierungsset

Klicke auf den "Spender:in werden" Button und beantworte einige einfache Fragen und registriere dich online.

Spenderin Laura macht einen Wangenabstrich

2. Abstrich machen, Set zurückschicken

Dein Wangenabstrich gibt Aufschluss darüber, ob deine Gewebemerkmale zu denen einer Patient:in oder eines Patienten passen.

Eine Frau hält ein gelbes Schild

3. Willkommen in der DKMS-Familie!

Nach der Analyse deiner Probe wirst du in unsere Datei aufgenommen und schenkst so Patient:innen weltweit Hoffnung.

Häufig gestellte Fragen
Was ist Blutkrebs?

Blutkrebs (Leukämie) ist ein Sammelbegriff für verschiedene bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems, bei denen Blutzellen entarten und sich unkontrolliert vermehren. Diese entarteten, bösartigen Zellen verdrängen die roten Blutkörperchen (Erythrozyten), die weißen Blutkörperchen (Leukozyten) und die Blutplättchen (Thrombozyten).

Rote Blutkörperchen transportieren normalerweise Sauerstoff, weiße Blutkörperchen bekämpfen Infektionen und Blutplättchen stoppen Blutungen. Werden diese gesunden Blutzellen von funktionsuntüchtigen, kranken Zellen verdrängt, kann das Blut seine lebensnotwendigen Aufgaben nicht mehr übernehmen.

Die häufigste Form von Blutkrebs ist Leukämie.

Wie funktioniert die Registrierung?

Über unser Online-Formular kannst du dir das Registrierungsset ganz bequem nach Hause schicken lassen. Mit den beigefügten Wattestäbchen nimmst du jeweils einen Abstrich deiner Wangenschleimhaut und schickst die Stäbchen samt unterschriebener Einwilligungserklärung an unser Labor zurück. Nach der Registrierung werten wir die relevanten Gewebemerkmale im Labor aus und stellen anschließend das Ergebnis der Probe pseudonymisiert für den weltweiten Spendersuchlauf zur Verfügung.

Kann ich auch nur für eine bestimmte Person spenden?

Wenn Sie das Nabelschnurblut Ihres Kindes an uns spenden und es als Transplantat freigegeben wird, werden die Daten an das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD) übermittelt. Hier steht es allen Patienten weltweit als Lebenschance zur Verfügung.

Warum bittet die DKMS um Geldspenden?

Unser Anliegen ist es, noch viele weitere potenzielle Stammzellspender:innen für den Ausbau unserer Datei zu gewinnen. Dazu benötigen wir Geldspenden. Zudem verbessern wir das Typisierungsprofil unserer Spender:innen fortlaufend und investieren in Wissenschaft und Forschung. Denn wir wollen immer die am besten geeigneten Stammzellspender:innen vermitteln und die höchste Qualität des Transplantats sicherstellen.

Muss ich die Registrierungskosten selbst übernehmen?

Eine Registrierung als Stammzellspender:in ist eine freiwillige Leistung. Ebenso freiwillig ist es für jede:n neue:n Spender:in, die Kosten von 50 Euro für die Registrierung selbst zu übernehmen. Viele unserer Spender:innen tun dies bereits, und wir sind ihnen dafür sehr dankbar. Wir können und wollen niemanden zur Kostenübernahme verpflichten, sondern appellieren an die allgemeine Spendenbereitschaft, um unsere Datei weiter ausbauen und optimieren zu können. Grundsätzlich gilt: Wir freuen uns über jede freiwillige Spende! Denn jeder Euro hilft uns, noch mehr zweite Lebenschancen zu ermöglichen.

Weitere Möglichkeiten zu schenken

Du kannst die DKMS auf vielfältige Weise unterstützen und damit vielen Blutkrebspatient:innen neue Hoffnung auf Leben schenken.
