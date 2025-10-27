Spender:in werdenGeld spenden

Vorteile eines „Meine DKMS“ - Accounts

Registrierungsstatus
Verfolge jederzeit den Status deiner Registrierung und behalte die nächsten Schritte im Blick. Falls du als Spender:in infrage kommst, findest du hier weitere Informationen.
Digitale Spenderkarte
Als Nutzer:in unseres Spenderportals erhältst du Zugriff auf deine digitale Spendercard. Diese kannst du ganz bequem im Wallet deines Handys oder Tablets speichern.
Aktualisiere deine Daten
Du hast eine neue Telefonnummer, bist umgezogen oder hast geheiratet und einen neuen Nachnamen? Im Spenderportal kannst du deine Kontaktdaten eigenständig aktualisieren. Es ist lebenswichtig, dass wir dich schnell erreichen, wenn eine Patientin oder ein Patient deine Hilfe benötigt.
Fragen zum Spenderportal „Meine DKMS“

Was ist „Meine DKMS“?

Mit unserem neuen Spenderportal „Meine DKMS“ kannst du dir über unsere Webseite deinen persönlichen Online-Zugang anlegen. Über diesen Zugang kannst du anschließend deine Kontaktdaten einsehen und eigenständig ändern, dich über deinen Registrierungsstatus informieren, mit uns in Kontakt treten und eine digitale Spenderkarte herunterladen.

Wer kann sich bei „Meine DKMS“ anmelden?

Grundsätzlich können sich alle, die bereits als Stammzellspender:innen bei der DKMS registriert sind, einen Zugang zu „Meine DKMS“ einrichten.

Wichtig ist: Mit der Registrierung als Stammzellspender:in hast du nicht automatisch Zugang zum Spenderportal „Meine DKMS“.

Diesen kannst du dir ganz schnell und bequem einrichten:
Klicke dazu einfach oben auf der Seite auf „Account erstellen“ und du wirst durch die weiteren Schritte geführt:

Gib dabei deinen Namen und die E-Mail-Adresse genauso an wie bei deiner Registrierung als Stammzellspender:in.

Was bedeutet „Status ausstehend“

Wenn du die Portal-Anmeldung direkt nach deiner Registrierung als Stammzellspender:in vorgenommen hast, dann siehst du hier erst eine Änderung nach ca. 24 Stunden. Sollte sich der Status nicht geändert haben, sobald du das Set erhalten hast, dann wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 (0) 7071 943 1701 (Mo – Fr von 8 – 17 Uhr) mit deinen Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse & ggf. Adresse).

Das Bild zeigt eine Statusseite des DKMS-Accounts mit der Begrüßung „Willkommen, Martin!“ und dem Hinweis, dass der Status ausstehend ist. Es wird erklärt, dass es aus technischen Gründen bis zu 24 Stunden dauern kann, bis die Profildaten sichtbar sind. Drei Statuspunkte sind aufgeführt: "Meine DKMS" Profil erstellt Statusinformationen angefragt Statusinformationen vorliegend Darunter folgt ein Hinweistext, was zu tun ist, wenn die Statusinformationen nicht innerhalb von 24 Stunden angezeigt werden oder wenn man sich noch nicht registriert hat. Es sind zwei Buttons sichtbar: KONTAKT AUFNEHMEN SPENDER:IN WERDEN
Was bedeutet „Registrierung in Arbeit“?

Du hast auf unserer Website ein Registrierungsset angefordert oder dich auf einer Registrierungsaktion als Spender:in aufnehmen lassen. Du siehst nun die einzelnen Schritte bis zur vollständigen Registrierung – der grüne Haken in der Übersicht im Spenderportal bedeutet, dass dieser Schritt bereits abgeschlossen ist.

Screenshot aus dem DKMS-Registrierungsportal mit der Überschrift „Willkommen, Martin!“ und dem Status „Registrierung in Arbeit“. Es folgt eine Erklärung zur Analyse der HLA-Merkmale im Labor. Darunter ist ein Fortschrittsbalken mit fünf Stationen dargestellt. Die ersten beiden Schritte sind grün markiert: „Registrierungsset angefordert“ und „Registrierungsset versandt“. Die übrigen Schritte – „Registrierungsset im DKMS Labor eingetroffen“, „Analyse im Labor“ und „Registriert“ – sind noch grau. Unten befindet sich ein Hinweis für den Fall, dass das Set nicht angekommen ist, mit einem Button „Set nicht erhalten?“.
Was bedeutet „Registriert“?

Nach Erhalt der Willkommens-Mail siehst du deinen aktiven Status als registrierte:r Stammzellspender:in. Sollte dies nicht der Fall sein, dann wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 (0) 7071 943 1701 (Mo – Fr von 8 – 17 Uhr) mit deinen Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse & ggf. Adresse).

Screenshot aus dem DKMS-Spenderportal mit der Begrüßung „Willkommen, Martin!“ und dem Status „Registriert“. Der Text bestätigt die erfolgreiche Registrierung als potenzieller Stammzellspender. Darunter ist eine digitale DKMS-Spenderkarte mit dem Namen Martin Muster und einer teilweise ausgeblendeten Spendernummer zu sehen. Es gibt Optionen zur Integration in Apple Wallet oder für Android-Nutzer.
Mit welchen Endgeräten und Browsern kann ich „Meine DKMS“ nutzen?

„Meine DKMS“ lässt sich mit allen gängigen Browsern und Endgeräten in ihrer aktuellen Version benutzen, z. B. Google Chrome, Apple Safari, auf PCs und Laptops zusätzlich Microsoft Edge oder Mozilla Firefox.

Bitte beachte, dass bei veralteten Browserversionen oder Endgeräten eine fehlerfreie Nutzbarkeit nicht sichergestellt ist. Eine vollständige Übersicht der unterstützten Browser findest du hier.

Problembehebung „Meine DKMS“ Account

Wieso bekomme ich keine E-Mail mit Zugangscode?

Wenn du dir einen Zugang zum Spenderportal „Meine DKMS“ einrichtest, ist es wichtig, dass du deine(n) Vor- & Nachnamen sowie Deine E-Mail-Adresse genauso angibst wie bei deiner Registrierung als Stammzellspender:in (Umlaute wie ä,ö,ü sind möglich, sowie ß). Sonst können die Daten aus deinem Stammzellspenderprofil nicht abgerufen werden.

Wenn deine Registrierung schon ein bisschen zurückliegt und du dir nicht mehr sicher bist, mit welchen Daten du dich damals registriert hast, gehe auf https://www.dkms.de/adresse und aktualisiere deine Angaben zuerst dort. Am nächsten Werktag kannst du dir dann einen Account im Spenderportal anlegen und erhältst eine E-Mail mit Zugangscode.

Wieso gelange ich über den Link in der E-Mail zum Passwort zurücksetzen wieder auf die Seite, auf der ich meine E-Mail-Adresse eingeben muss?

Wenn du unsere E-Mail über ein Outlook-Konto empfangen hast und Office 365 hast, ist dort standardmäßig die Funktion „Safelink“ aktiv.

Diese Phishing-Schutzmaßnahme von Microsoft verändert den ursprünglichen Link. Das erkennst du auch daran, wenn der Link in unserer E-Mail mit https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/ beginnt.

Leider funktioniert unser Link dadurch nicht mehr richtig und du wirst auf eine falsche Seite weitergeleitet. Kontaktiere uns in diesem Fall über ssp@dkms.de oder telefonisch unter +49 (0) 7071 943 1701 (Mo - Fr von 8 - 17 Uhr) und wir setzen dein Passwort manuell zurück.

Wieso wird mir im Portal der Status als ausstehend angezeigt, obwohl ich bereits als Stammzellspender:in registriert bin?

Wenn du dir einen Zugang zum Spenderportal „Meine DKMS“ einrichtest, ist es wichtig, dass du deine(n) Vor- und Nachnamen sowie Deine E-Mail-Adresse genauso angibst wie bei deiner Registrierung als Stammzellspender:in (Umlaute wie ä,ö,ü sind möglich, sowie ß). Sonst können die Daten aus deinem Stammzellspenderprofil nicht abgerufen werden.

Wenn deine Registrierung schon ein bisschen zurückliegt und du dir nicht mehr sicher bist, mit welchen Daten du dich damals registriert hast, gehe auf https://www.dkms.de/adresse und aktualisiere deine Angaben zuerst dort. Am nächsten Werktag kannst du dir dann einen Account im Spenderportal anlegen und dein Status wird angezeigt.

Falls du dir gerade erst auf unserer Webseite ein Registrierungsset bestellt hat, ist dein Status ausstehend und erst in 24 Stunden sichtbar.

Wieso wird mir im Portal ein fehlerhafter Status angezeigt?

Falls du uns bereits deine Schwangerschaft oder Stillzeit mitgeteilt hast, wunderst du dich bestimmt, dass dies in unserem Spenderportal „Meine DKMS“ nicht angezeigt wird. Leider ist uns die Darstellung von Sperrzeiten im Spenderportal bislang technisch noch nicht möglich – wir arbeiten aber daran, dir zukünftig auch diese Information anzeigen zu können.

Wenn du daher von uns per Telefon oder E-Mail eine Bestätigung deiner Sperre erhalten hast, kannst du dir sicher sein, dass du aktuell nicht für den internationalen Suchlauf nach potentiellen Stammzellspender:innen aktiviert bist.

Bei Fragen zu deinem Status wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 (0) 7071 943 1701 (Mo - Fr von 8 - 17 Uhr) mit deinen Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und ggf. Adresse) und der Angabe des angezeigten Status.

Ich bekomme eine Fehlermeldung mit folgendem Fehlercode, was bedeuten diese?
Fehlercode 001

Das tut uns Leid – die Anmeldung ist nicht möglich.
Bitte wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 (0) 7071 943 1701 (Mo - Fr von 8 - 17h). Fehlercode 001.

Fehlercode 002

Deine E-Mail-Adresse ist mehrfach in unserem System vorhanden. Um einen Zugang zu unserem Spenderportal erstellen zu können, darf eine E-Mail-Adresse nur einer Person zugeordnet sein.

Sollten Angehörige oder Freunde bei ihrer Registrierung als Stammzellspender:in diese E-Mail-Adresse angegeben haben, setze dich bitte mit diesen in Verbindung.

Sobald die E-Mail-Adresse ausschließlich bei dir hinterlegt ist, kann ein Zugang zu unserem Spenderportal „Meine DKMS“ erstellt werden.

Sollte eine Anmeldung danach weiterhin nicht möglich sein, wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 (0) 7071 943 1701 (Mo - Fr von 8 - 17 Uhr) mit deinen Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und ggf. Adresse) und dem Fehlercode 002.

Fehlercode 003 oder 005

Du hast bereits deinen Zugang in unserem Spenderportal erstellt. Bitte setze dein Passwort zurück und vergebe ein neues:

Passwort ändern

Sollte eine Anmeldung danach weiterhin nicht möglich sein, wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 (0) 7071 943 1701 (Mo - Fr von 8 - 17 Uhr) mit deinen Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und ggf. Adresse) und dem Fehlercode 003.

Fehlercode 004

Bitte wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 (0) 7071 943 1701 (Mo - Fr von 8 - 17 Uhr) mit deinen Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und ggf. Adresse) und dem Fehlercode 004.

Ich komme trotz der Hinweise nicht weiter. Was soll ich tun?

Kontaktiere uns gerne per E-Mail unter ssp@dkms.de oder telefonisch unter +49 (0) 7071 943 1701 (Mo - Fr von 8 - 17 Uhr) .

Um dich im System finden zu können, benötigen wir deinen vollständigen Namen, deine Spendernummer (sofern vorhanden), deine Adresse und dein Geburtsdatum.

Falls dir ein Fehlercode angezeigt wird, dann nenne uns diesen bitte ebenfalls.

