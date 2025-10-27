Grundsätzlich können sich alle, die bereits als Stammzellspender:innen bei der DKMS registriert sind, einen Zugang zu „Meine DKMS“ einrichten.

Wichtig ist: Mit der Registrierung als Stammzellspender:in hast du nicht automatisch Zugang zum Spenderportal „Meine DKMS“.

Diesen kannst du dir ganz schnell und bequem einrichten:

Klicke dazu einfach oben auf der Seite auf „Account erstellen“ und du wirst durch die weiteren Schritte geführt:

Gib dabei deinen Namen und die E-Mail-Adresse genauso an wie bei deiner Registrierung als Stammzellspender:in.