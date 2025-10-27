Mit unserem neuen Spenderportal „Meine DKMS“ kannst du dir über unsere Webseite deinen persönlichen Online-Zugang anlegen. Über diesen Zugang kannst du anschließend deine Kontaktdaten einsehen und eigenständig ändern, dich über deinen Registrierungsstatus informieren, mit uns in Kontakt treten und eine digitale Spenderkarte herunterladen.
Grundsätzlich können sich alle, die bereits als Stammzellspender:innen bei der DKMS registriert sind, einen Zugang zu „Meine DKMS“ einrichten.
Wichtig ist: Mit der Registrierung als Stammzellspender:in hast du nicht automatisch Zugang zum Spenderportal „Meine DKMS“.
Diesen kannst du dir ganz schnell und bequem einrichten:
Klicke dazu einfach oben auf der Seite auf „Account erstellen“ und du wirst durch die weiteren Schritte geführt:
Gib dabei deinen Namen und die E-Mail-Adresse genauso an wie bei deiner Registrierung als Stammzellspender:in.
Wenn du die Portal-Anmeldung direkt nach deiner Registrierung als Stammzellspender:in vorgenommen hast, dann siehst du hier erst eine Änderung nach ca. 24 Stunden. Sollte sich der Status nicht geändert haben, sobald du das Set erhalten hast, dann wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 (0) 7071 943 1701 (Mo – Fr von 8 – 17 Uhr) mit deinen Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse & ggf. Adresse).
Du hast auf unserer Website ein Registrierungsset angefordert oder dich auf einer Registrierungsaktion als Spender:in aufnehmen lassen. Du siehst nun die einzelnen Schritte bis zur vollständigen Registrierung – der grüne Haken in der Übersicht im Spenderportal bedeutet, dass dieser Schritt bereits abgeschlossen ist.
Nach Erhalt der Willkommens-Mail siehst du deinen aktiven Status als registrierte:r Stammzellspender:in. Sollte dies nicht der Fall sein, dann wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 (0) 7071 943 1701 (Mo – Fr von 8 – 17 Uhr) mit deinen Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse & ggf. Adresse).
„Meine DKMS“ lässt sich mit allen gängigen Browsern und Endgeräten in ihrer aktuellen Version benutzen, z. B. Google Chrome, Apple Safari, auf PCs und Laptops zusätzlich Microsoft Edge oder Mozilla Firefox.
Bitte beachte, dass bei veralteten Browserversionen oder Endgeräten eine fehlerfreie Nutzbarkeit nicht sichergestellt ist. Eine vollständige Übersicht der unterstützten Browser findest du hier.
Wenn du dir einen Zugang zum Spenderportal „Meine DKMS“ einrichtest, ist es wichtig, dass du deine(n) Vor- & Nachnamen sowie Deine E-Mail-Adresse genauso angibst wie bei deiner Registrierung als Stammzellspender:in (Umlaute wie ä,ö,ü sind möglich, sowie ß). Sonst können die Daten aus deinem Stammzellspenderprofil nicht abgerufen werden.
Wenn deine Registrierung schon ein bisschen zurückliegt und du dir nicht mehr sicher bist, mit welchen Daten du dich damals registriert hast, gehe auf https://www.dkms.de/adresse und aktualisiere deine Angaben zuerst dort. Am nächsten Werktag kannst du dir dann einen Account im Spenderportal anlegen und erhältst eine E-Mail mit Zugangscode.
Wenn du unsere E-Mail über ein Outlook-Konto empfangen hast und Office 365 hast, ist dort standardmäßig die Funktion „Safelink“ aktiv.
Diese Phishing-Schutzmaßnahme von Microsoft verändert den ursprünglichen Link. Das erkennst du auch daran, wenn der Link in unserer E-Mail mit https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/ beginnt.
Leider funktioniert unser Link dadurch nicht mehr richtig und du wirst auf eine falsche Seite weitergeleitet. Kontaktiere uns in diesem Fall über ssp@dkms.de oder telefonisch unter +49 (0) 7071 943 1701 (Mo - Fr von 8 - 17 Uhr) und wir setzen dein Passwort manuell zurück.
Wenn du dir einen Zugang zum Spenderportal „Meine DKMS“ einrichtest, ist es wichtig, dass du deine(n) Vor- und Nachnamen sowie Deine E-Mail-Adresse genauso angibst wie bei deiner Registrierung als Stammzellspender:in (Umlaute wie ä,ö,ü sind möglich, sowie ß). Sonst können die Daten aus deinem Stammzellspenderprofil nicht abgerufen werden.
Wenn deine Registrierung schon ein bisschen zurückliegt und du dir nicht mehr sicher bist, mit welchen Daten du dich damals registriert hast, gehe auf https://www.dkms.de/adresse und aktualisiere deine Angaben zuerst dort. Am nächsten Werktag kannst du dir dann einen Account im Spenderportal anlegen und dein Status wird angezeigt.
Falls du dir gerade erst auf unserer Webseite ein Registrierungsset bestellt hat, ist dein Status ausstehend und erst in 24 Stunden sichtbar.
Falls du uns bereits deine Schwangerschaft oder Stillzeit mitgeteilt hast, wunderst du dich bestimmt, dass dies in unserem Spenderportal „Meine DKMS“ nicht angezeigt wird. Leider ist uns die Darstellung von Sperrzeiten im Spenderportal bislang technisch noch nicht möglich – wir arbeiten aber daran, dir zukünftig auch diese Information anzeigen zu können.
Wenn du daher von uns per Telefon oder E-Mail eine Bestätigung deiner Sperre erhalten hast, kannst du dir sicher sein, dass du aktuell nicht für den internationalen Suchlauf nach potentiellen Stammzellspender:innen aktiviert bist.
Bei Fragen zu deinem Status wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 (0) 7071 943 1701 (Mo - Fr von 8 - 17 Uhr) mit deinen Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und ggf. Adresse) und der Angabe des angezeigten Status.
Das tut uns Leid – die Anmeldung ist nicht möglich.
Bitte wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 (0) 7071 943 1701 (Mo - Fr von 8 - 17h). Fehlercode 001.
Deine E-Mail-Adresse ist mehrfach in unserem System vorhanden. Um einen Zugang zu unserem Spenderportal erstellen zu können, darf eine E-Mail-Adresse nur einer Person zugeordnet sein.
Sollten Angehörige oder Freunde bei ihrer Registrierung als Stammzellspender:in diese E-Mail-Adresse angegeben haben, setze dich bitte mit diesen in Verbindung.
Sobald die E-Mail-Adresse ausschließlich bei dir hinterlegt ist, kann ein Zugang zu unserem Spenderportal „Meine DKMS“ erstellt werden.
Sollte eine Anmeldung danach weiterhin nicht möglich sein, wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 (0) 7071 943 1701 (Mo - Fr von 8 - 17 Uhr) mit deinen Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und ggf. Adresse) und dem Fehlercode 002.
Du hast bereits deinen Zugang in unserem Spenderportal erstellt. Bitte setze dein Passwort zurück und vergebe ein neues:Passwort ändern
Sollte eine Anmeldung danach weiterhin nicht möglich sein, wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 (0) 7071 943 1701 (Mo - Fr von 8 - 17 Uhr) mit deinen Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und ggf. Adresse) und dem Fehlercode 003.
Bitte wende dich zur Klärung an ssp@dkms.de oder +49 (0) 7071 943 1701 (Mo - Fr von 8 - 17 Uhr) mit deinen Kontaktdaten (Name, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse und ggf. Adresse) und dem Fehlercode 004.
Kontaktiere uns gerne per E-Mail unter ssp@dkms.de oder telefonisch unter +49 (0) 7071 943 1701 (Mo - Fr von 8 - 17 Uhr) .
Um dich im System finden zu können, benötigen wir deinen vollständigen Namen, deine Spendernummer (sofern vorhanden), deine Adresse und dein Geburtsdatum.
Falls dir ein Fehlercode angezeigt wird, dann nenne uns diesen bitte ebenfalls.