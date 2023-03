Transport der Stammzellen

Coronavirus – Transportgeschichte

Philipp Ripkens, ehrenamtlicher Stammzellkurier: „Nach vielen Stunden in Zügen, an Flughäfen und in der Luft ist für mich der Moment besonders wertvoll, wenn ich die Stammzellspende endlich im Empfängerkrankenhaus abgeben kann. Es fühlt sich an, als ob eine zentnerschwere Last von meinen Schultern fiele, weil ich nicht mehr für zwei, sondern nur noch für mein eigenes Menschenleben verantwortlich bin. Aber es ist auch ein Gefühl von purem Glück und großer Zufriedenheit.“