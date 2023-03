Am 28. Mai 2021 ist die DKMS 30 Jahre alt geworden, am gleichen Tag fand der jährliche World Blood Cancer Day (WBCD) statt. Das haben wir mit einer emotionalen, bewegenden und unterhaltenden Online-Jubiläumsshow live aus dem Berliner Cafe Moskau zusammen mit euch gefeiert. Moderator des Abends war Matthias Killing und Eva Imhof unterstützte als Social Media Reporterin. Gastgeberin war unsere Geschäftsführerin Dr. Elke Neujahr, der es insbesondere ein Anliegen war, sich bei allen Spender:innen und Unterstützer:innen für ihren Einsatz zu bedanken. Mit dabei waren tolle Gäste: DKMS Gründer Dr. Peter Harf, Katharina Harf, Brigitta Jene, Michael Patrick Kelly, Mickela Löffel, Michael Mronz, Vanessa Krockenberger, Marcus Fellbaum und Alana James. Gleichzeitig lief im Rahmen des WBCD ein Online-Registrierungsaufruf, der sich insbesondere an jungen Menschen richtete und in den sozialen Netzwerken für große Aufmerksamkeit sorgte.

Mit Peter Harfs Kampf um das Leben seiner geliebten Frau beginnt 1991 unsere Gründungsgeschichte. Für Mechtild Harf war damals eine Knochenmarktransplantation die einzige Chance, ihre Leukämie zu besiegen. 30 Jahre später blickte er in der Jubiläumsshow zurück und erinnerte an das Versprechen, welches er seiner verstorbenen Frau gegeben hatte: Weitermachen und anderen Patient:innen und Familien dieses Schicksal ersparen. An seiner Seite war seine langjährige, enge Mitarbeiterin Brigitta Jene, die berichtete, wie sie die damalige Zeit erlebt und im Jahr 1993 als zweite Spenderin in der DKMS Historie Knochenmark gespendet hatte.

Aus den USA live zugeschaltet war Katharina Harf. Die stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrats der DKMS, globale Botschafterin und Chefin der DKMS in den USA erzählte im Rahmen der Show, was ihr der Kampf gegen Blutkrebs bedeutet und wie sie das Versprechen an ihre Mutter bis heute motiviert, noch mehr Patientinnen und Patienten zu helfen.

Zugang zu Transplantationen verbessern

Auch ging es darum, wie wir künftig noch mehr Patient:innen in aller Welt den Zugang zur lebensrettenden Stammzelltransplantation ermöglichen können. Wir sehen unseren Hilfsauftrag global, worüber Dr. Elke Neujahr, Vorsitzende der Geschäftsführung und Global CEO berichtete. In den vergangenen Jahren haben wir uns zum weltweit führenden Dateiennetzwerk mit Standorten in sieben Ländern auf fünf Kontinenten entwickelt. Jüngstes Mitglied ist seit März 2021 DKMS Africa mit Sitz in Südafrika. Live zugeschaltet wurde Alana James, Country Executive Director DKMS Africa.

Ihr seid herzlich eingeladen! 01:10

Thema war im Zuge dessen auch, wie wir als internationale und vielseitige Organisation Blutkrebs und andere Bluterkrankungen von verschiedenen Seiten aus bekämpfen. So haben wir beispielsweise eigene Hilfsprogramme ins Leben gerufen, um Patient:innen in ärmeren Regionen der Welt Zugang zu Stammzelltransplantationen zu ermöglichen, die Dr. Elke Neujahr vorstellte.

94 Lebenschancen dank Guido Westerwelle und Michael Mronz

Mit im Studio dabei war Michael Mronz, langjähriger Unterstützer unseres Anliegens. Sein Ehemann Dr. Guido Westerwelle starb 2016 an den Folgen der Krankheit. Auch mehr als fünf Jahre nach seinem Tod schenkt der frühere Bundesaußenminister erkrankten Menschen Hoffnung und Lebenschancen. Für Michael Mronz ist das ein Trost und vor allem eine Motivation, in seinem Sinne weiterzukämpfen, worüber er im Talk eindrucksvoll berichtete.

Die DKMS und Patient:innen weltweit haben beiden viel zu verdanken. Dutzende Patient:innen haben durch die berührenden Auftritte der beiden eine Lebenschance erhalten. Zehntausende bestellten sich damals ein Registrierungsset, 94 davon spendeten bereits tatsächlich Stammzellen. Besonders bewegend: Die 38-jährige Jacqueline aus Thüringen wurde zuschaltet. Die Familienmutter war an Schwerer Aplastischer Anämie erkrankt und auf eine Stammzellspende angewiesen. Ihre Lebensretterin stammt aus einem der Aufrufe von Guido Westerwelle und Michael Mronz.

Unvergessliches Treffen für Vanessa und Marcus

Große Aufregung und Freude gab es derweil bei der 29-jährigen Vanessa. Die Stuttgarterin war an Leukämie erkrankt und erhielt dank einer Stammtransplantation eine neue Lebenschance. Wenige Tage vor der Sendung hatte sie erstmals ihren Lebensretter Marcus getroffen und beide verstanden sich auf Anhieb blendend. Gemeinsam berichteten sie in der Show über das persönliche Kennenlernen und machten deutlich: Hier ist schon jetzt eine Freundschaft fürs Leben entstanden.

Musikalische Highlights als besonderes Geschenk

Erstmals stand Michael Patrick Kelly für die gemeinnützige Organisation auf der Bühne, spielte einige seiner schönsten Songs und machte ihm Talk mit Matthias Killing deutlich, warum es ihm so ein Anliegen ist, den Kampf gegen Blutkrebs zu unterstützen. Mit dabei war auch Mickela Löffel. Die „The Voice of Germany“ -Teilnehmerin performte das selbstgeschriebene Stück „Wellen voll von Liebe“ und berichtete über ihre Lymphdrüsenkrebserkrankung.

Glückwünsche von Unterstützer:innen weltweit

Anlässlich des 30. Geburtstags erreichten uns ganz persönliche Glückwünsche, was uns sehr gefreut hat. Mit dabei: Moderator Amiaz Habtu, Höhner-Frontman Henning Krautmacher, Wacken-Gründer Thomas Jensen, Schauspielerin Susan Sideropoulos und das GZSZ-Team mit den Schauspieler:innen Anne Menden, Chryssanthi Kavazi, Ulrike Frank, Iris Mareike Steen, Olivia Marei und Timur Ülker.

Prominente Glückwünsche zu 30 Jahren DKMS 03:02

Auch enge Partner im Kampf gegen Blutkrebs gratulierten, darunter unsere Dachorganisation World Marrow Donor Association (WMDA) und der Krebsinformationsdienst (KID). Dazu kamen zahlreiche Unternehmen, Initiativen und vor allem Spender:innen, Patient:innen und ehrenamtliche Helfer:innen.

Zeichen der Solidarität am World Blood Cancer Day (WBCD)

Parallel fand an dem Tag der jährliche World Blood Cancer Day (WBCD) statt, der auch im Jubiläumsjahr ganz im Zeichen von Information und Aufklärung gestanden hatte. Gemeinsam mit der Berliner Schulsenatorin Sandra Scheeres präsentierte die DKMS anlässlich des WBCD die zweite Ausgabe einer digitalen Schulstunde rund um das Thema Blutkrebs. Das neue Format kann interessierten Schulen zeitnah zur Verfügung gestellt werden. Es will junge Menschen zu einer eigenständigen Auseinandersetzung mit wichtigen gesellschaftlichen Fragen anregen und eignet sich besonders für die Fächer Deutsch, Ethik, Religion und die Sozialwissenschaften. Super: Bildungssenatorin Sandra Scheeres lud anlässlich des WBCD alle Berliner Gymnasien, Gesamtschulen und berufsbildenden Schulen dazu ein mitzumachen.

Großartiges Engagement auch hier von vielen tollen Unterstützerinnen und Unterstützern. So registrierte sich anlässlich des WBCD Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte, Präsident des Senats, bei der DKMS und rief zur Unterstützung auf.

Auch das Team des Wacken Open Air (W:O:A) startete einen Registrierungsaufruf – darum hatte Florian, ein junger Metalfan, die Organisatoren des W:O:A eindringlich gebeten. Der Anlass: Der Vater des 21-Jährigen ist an einer akuten Form von Leukämie erkrankt.

Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön!

Schaut euch hier die Aufzeichnung unseres Livestreams an:

30 Jahre DKMS - Live aus dem Cafe Moskau in Berlin