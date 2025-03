Armita braucht dich!

„Ich war kerngesund, mir hat nie etwas gefehlt. Ich habe Tennis und Kickboxen gemacht, zwei eigene Firmen geleitet – und plötzlich bin ich todkrank. Seit der Krebsdiagnose steht mein Leben auf dem Kopf“, sagt die 39-Jährige Armita. Im Sommer 2024 fühlte sie sich plötzlich schlecht, nahm innerhalb von drei Monaten 20 Kilo ab und litt unter starken Knochenschmerzen. Doch ihre Beschwerden wurden nicht ernst genommen. „Ich pilgerte von Praxis zu Praxis. Meine Blutwerte spielten verrückt, aber die Ärzte erkannten die eigentlich eindeutigen Symptome nicht. Im Gegenteil – mir wurde gesagt, es sei psychisch. Im Krankenhaus unterstellte man mir sogar, ich sei süchtig nach Schmerzmitteln.“

Armita mit ihrem Mann Stefan

Es war ihre Frauenärztin, die schließlich die richtige Diagnose stellte: Leukämie. Armita wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, die Chemotherapie begann am nächsten Tag – im letzten Moment, als ihr Leben bereits am seidenen Faden hing. Seitdem lebt sie mehr oder weniger dauerhaft in der Klinik und kämpft um ihre Zukunft.

Jetzt ist deine Hilfe gefragt!

Um den Krebs endgültig zu besiegen, braucht Armita dringend eine Stammzellspende. Ein passender Spender oder eine passende Spenderin wurde bisher nicht gefunden. Mit der Unterstützung ihrer Schwester Apameh Schönauer, der Miss Germany 2024, geht sie jetzt an die Öffentlichkeit. Ihre eindringliche Bitte: „Ich bitte Sie darum, sich bei der DKMS registrieren zu lassen. Mit einer schmerzlosen Spende können Sie ein Menschenleben retten.“

Armita mit ihrer Schwester Apameh

Schwester Apameh beschreibt die schwere Zeit: „Während der Chemo musste ich bei den Besuchen Kittel, Maske und Handschuhe tragen. Sie saß vor mir in diesem kahlen Krankenhauszimmer, ohne Haare und Augenbrauen. Ich wollte sie einfach nur in den Arm nehmen, aber durfte nicht. Vor ihr blieb ich immer stark, doch wenn ich den Raum verließ, brach ich weinend zusammen.“

Sei ihre oder ihr Lebensretter:in – so kannst du helfen:

🔴 Bestelle dein Registrierungsset online!

Falls du nicht vor Ort sein kannst, registriere dich bequem von zu Hause:

➡️ dkms.de/armita

Bist du zwischen 17 und 55 Jahren alt und gesund? Dann bist du potenziell geeignet, Stammzellspender:in zu werden. Besonders für Menschen mit orientalischen Wurzeln ist die Registrierung wichtig, denn Armita erklärt: „Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus der Türkei, dem arabischen oder persischen Raum mein Match ist, ist einfach höher.“

💡 Auch eine Geldspende hilft: Jede Registrierung kostet 50 Euro – deine Unterstützung macht es möglich!

DKMS Spendenkonto

IBAN: DE40 7004 0060 8987 0008 23

Verwendungszweck: PKY 048, Armita

Jede Registrierung und jede Spende zählt! Hilf mit, damit Armita ihre Träume weiterleben kann – für ihre Familie, ihre Freunde und all die Abenteuer, die noch vor ihr liegen. Armita braucht uns alle, um die größte Herausforderung ihres Lebens zu meistern. Werde Teil von Armitas Team und schenke ihr die Chance auf ein neues Leben.

Sei dabei – für Armita, für ein Leben mehr.