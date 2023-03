Es ist eine schockierende Zahl, hinter der das Schicksal tausender Familien steht: Weltweit erkranken jährlich rund 93.500 Kinder bis einschließlich 14 Jahre an Blutkrebs. Mehr als 700 von ihnen leben in Deutschland, die Diagnose Blutkrebs macht somit hierzulande etwa die Hälfte aller Krebsdiagnosen bei den Unter-15-Jährigen aus. Viele der betroffenen Kinder haben nur eine einzige Chance auf Überleben und Heilung: eine Stammzelltransplantation. Sie sind darauf angewiesen, einen passenden Stammzellspender – ihren genetischen Zwilling – zu finden.

So geht es auch der kleinen Ida aus Mörslingen im Landkreis Dillingen a.d. Donau. Die Dreijährige ist ein wahrer Sonnenschein – ein fröhliches, lebenslustiges Mädchen. Zusammen mit ihren Eltern und ihrer kleinen Schwester führte sie ein glückliches Leben. Doch bei einer Vorsorgeuntersuchung im Januar erhielt Ida die schockierende Diagnose: akute myeloische Leukämie (AML) – Blutkrebs. Von einer Sekunde auf die andere änderte sich alles. Zurzeit verbringt die Familie die meiste Zeit im Krankenhaus. Um eine Chance auf ein gesundes Leben zu haben, braucht Ida die Hilfe eines Menschen, dessen Gewebemerkmale mit ihren übereinstimmen und der dazu bereit ist, Stammzellen zu spenden. „Jede Registrierung erhöht die Chance, einen passenden Spender zu finden. Für Ida und für alle Betroffenen weltweit“, weiß Idas Familie.

„Dass Kinder ihr Leben verlieren, weil sie keinen passenden Stammzellspender finden, können und wollen wir nicht hinnehmen. Unsere Mission lautet, so vielen Blutkrebspatient:innen wie möglich eine zweite Lebenschance zu geben. Jede und jeder Einzelne zwischen 17 und 55 Jahren kann sich registrieren lassen und so ganz einfach dazu beitragen, die Überlebens- und Heilungschancen der Betroffenen – weltweit – zu verbessern“, sagt Dr. Elke Neujahr, Vorsitzende der Geschäftsführung der DKMS. „Bitte registrieren Sie sich als potenzielle Stammzellspenderinnen und Stammzellspender! So helfen Sie uns dabei, krebskranken Kindern und ihren Familien Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft zu schenken.“

Bis heute haben wir bereits mehr als 100.000 Stammzellspenden und damit zweite Lebenschancen vermittelt, allein im Jahr 2022 waren es weltweit mehr als 7.700. Von den im Jahr 2022 vermittelten Stammzellspenden gingen 918 an Unter-15-Jährige, 140 an Kinder in Deutschland.

Jede Registrierung als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender hilft, die Überlebens- und Heilungschancen der Betroffenen zu verbessern. Einfach unter dkms.de ein Registrierungsset bestellen, mit den darin enthaltenen „Wattestäbchen“ jeweils einen Wangenabstrich machen und sie an unser Labor in Dresden schicken. Jede und jeder Einzelne zählt und kann vielleicht schon bald zum Lebensretter werden.