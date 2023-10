Lymphdrüsenkrebs - Daniel, 35-jähriger Familienvater und leidenschaftlicher Angler aus Hamburg, weiß als Krankenpfleger genau, was das bedeutet. Zum Überleben braucht Daniel dringend eine Stammzellspende. Um das passende Match zu finden, ruft seine Familie nun zur Registrierung als Stammzellspender:in auf.

Ein Blick in den Himmel, einer auf das Wasser, ein Griff in die Köderbox, ein kontrollierter Wurf und zack, hängt der Fisch. Für Angler wie Daniel bedeutet dies ein kleines großes Glück. Doch der Genuss des Angelns ist Daniel derzeit verwehrt – er liegt im Krankenhaus, und es geht ihm aktuell nicht gut. Seine Diagnose: Lymphdrüsenkrebs. Die Krebszellen greifen dabei sein Lymph-System, einen wichtigen Teil des körpereigenen Abwehrsystems, an.

Daniel und seine Familie, mit der er in Hamburg lebt, wissen davon seit Februar dieses Jahres. Der Tumor wurde früh erkannt, die Heilungschancen waren durchaus gut, bereits im September sah es nach intensiver Behandlung besser aus. Hoffnung für Daniel, der sich darauf freute, wieder angeln zu gehen oder Fußball zu spielen. „Daniel hat noch so viel vor“, erzählt seine Frau Jenny. „Und er möchte unsere beiden Töchter, sie sind jetzt 6 und 10 Jahre alt, aufwachsen sehen, einfach der Vater für sie sein, den sie lieben und brauchen.“ Doch die Therapie war kein Erfolg – trotzdem alles zunächst so vielversprechend aussah. Der Krebs holte Daniel ein, diesmal noch aggressiver als zuvor. Jetzt kann wirklich nur noch eine erfolgreiche Stammzelltransplantation helfen.

Daniels Familie, die für ihn immer an erster Stelle steht, setzt jetzt alles daran, für ihn eine:n passende:n Stammzellspender:in zu finden. Es eilt. Gemeinsam mit der DKMS haben Familie und Freund:innen für Daniel innerhalb weniger Tage eine Online-Aktion ins Leben rufen. „Wir sind froh und erleichtert, dass wir über diesen Weg zur Registrierung aufrufen können“, sagt Elisa Siebert, gute Freundin und Mitinitiatorin.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Daniel und anderen Patient:innen helfen und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/danielwillleben die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Die Registrierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einwilligungserklärung kann jede:r nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.

Einmal aufgenommene Daten stehen auch weiterhin weltweit für Patient:innen zur Verfügung. „Wir hoffen, dass wir mit unserem Online-Aufruf sehr viele Menschen erreichen. Denn nur wer registriert ist, kann auch als Lebensretter gefunden werden“, weiß Elisa.