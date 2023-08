Daniels riesige zweite Chance

Kannst du fechten? Oder hast du schon mal selbst Honig hergestellt? Daniel kann beides. Der 32-Jährige aus Lünen im Kreis Unna hat gleich mehrere spannende Hobbys. Eines davon – die Imkerei – wird er wohl aufgeben müssen. Denn Daniel leidet an Lymphdrüsenkrebs. Die Erkrankung wurde bereits zum zweiten Mal diagnostiziert, eine Chemotherapie allein wird ihn nicht mehr gesund machen können. Er benötigt eine Stammzelltransplantation. Deshalb gehört Daniel zu den Menschen, für die wir hier zur Registrierung aufrufen.

Einer von Daniels Wünschen ist es, Europa noch weiter zu entdecken. Er liebt den vielseitigen Kontinent mit seiner spannenden Geschichte, vor allem die Benelux-Länder und die Bretagne haben es ihm angetan. Als nächstes auf seiner langen Liste von Reisezielen stehen Griechenland, Irland, Großbritannien, Skandinavien, Norditalien und Städtetrips nach Wien, Hamburg oder München. Und er möchte eine Partnerin finden, ein Haus kaufen und eine Familie gründen. Doch Daniels Wünsche und Träume spielen im Moment leider eher eine untergeordnete Rolle. Denn das Leben hat andere Pläne.

Seine erste Krebsdiagnose erhielt Daniel im Frühjahr 2022. Seit dem vorangegangenen Weihnachtsfest hatte er zunehmend Probleme mit der Verdauung. Keiner ahnte, dass es der Krebs war, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits weiträumig in Daniels Körper ausgebreitet hatte. Die ärztliche Diagnose lautete Burkitt-Lymphom, eine aggressive Art von Lymphdrüsenkrebs. Die bedrohliche Erkrankung bot gleichzeitig eine Chance. Denn das Burkitt-Lymphom spricht in der Regel gut auf Chemotherapien an. Die hatte es allerdings in sich, denn diese Form des Lymphdrüsenkrebses wird mit einer der intensivsten und belastendsten Chemo-Varianten behandelt. Sechs Durchläufe musste Daniel ertragen. Immer an Daniels Seite: sein Bruder Andreas. „Wie er seine Erkrankung trägt und mit der sehr intensiven und teils schmerzhaften Therapie umgeht und bisher umgegangen ist, macht meinen jüngeren Bruder zu einem echten Vorbild für mich“, sagt er. „Ich respektiere ihn zutiefst.“

Die Behandlung war zunächst erfolgreich, alle Tumoren bilden sich zurück. Daniel machte eine Reha, fing wieder an zu arbeiten und sein Leben zu genießen. Auch seinem großen Interesse der Politik und dem ehrenamtlichen Engagement wendete er sich wieder zu. Dann der Rückschlag: Bei einer routinemäßigen Nachuntersuchung im Frühjahr 2023 wurden neue Tumoren an den Nieren entdeckt – die Krankheit war wieder da. Daniels letzte Chance ist jetzt eine weitere Chemotherapie, gefolgt von einer Stammzelltransplantation. Deshalb suchen wir dringend nach Daniels genetischem Zwilling, doch der ist noch nicht gefunden.

Wenn du Daniel und anderen Betroffenen helfen möchtest, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt bist, kannst du dir über www.dkms.de/daniel ein Registrierungsset nach Hause bestellen. Den Wangenabstrich kannst du ganz einfach selbst vornehmen. Dann das Set an uns zurückschicken – und schon gibt es eine weitere Chance für Daniel und Andere.

Auch deine Geldspende hilft, denn sie unterstützt uns dabei, noch mehr Menschen weltweit lebensrettende Stammzelltransplantationen zu vermitteln. Hier findest du weitere Infos zum Thema Geldspende.