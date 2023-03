Darwin sucht den Fang seines Lebens

Zum Nikolaustag gab es für Darwin keinen Stiefel mit Süßigkeiten, sondern eine Thrombozytenspende. Sie soll die Zahl seiner für die Blutgerinnung so wichtigen Blutplättchen erhöhen. Damit Darwin wieder gesund werden kann, benötigt er allerdings noch eine ganz andere Spende: Stammzellen von seinem genetischen Zwilling. Denn Darwin hat Blutkrebs. Schon zum zweiten Mal.

Wenn die Community der Angler:innen und Fischer:innen Darwin am 10. Dezember „Petri Heil“ wünscht, dann geht es ausnahmsweise mal nicht um Fische. Sondern darum, dass er bei unserer Vor-Ort-Registrierungsaktion in Oldenburg vielleicht den „Fang seines Lebens“ macht und sich ein Mensch findet, dessen Gewebemerkmale mit seinen übereinstimmen, und dessen Stammzellspende ihn wieder gesund macht. Denn seit der Krebs zurück ist, besteht Lebensgefahr für den 27-Jährigen.

Im Dezember 2021 erhielt Darwin zum ersten Mal die Diagnose AML (Akute Myeloische Leukämie). Nach einem zahnmedizinischen Eingriff fühlte er sich immer schlapper, war nur noch müde und hatte kaum noch Appetit. Es folgte eine Blutuntersuchung bei der Hausärztin, das Ergebnis kam noch am selben Tag: Darwin musste sofort ins Krankenhaus. Kurz darauf begann die erste Chemotherapie, denn es galt, keine Zeit zu verlieren. Was Darwin in den folgenden Monaten körperlich durchmachte, lässt sich kaum in Worte fassen. Auf seinem Instagram-Account @darwin_dkms dokumentierte er diese schwere Zeit.

Nach sechs Monaten Krankenhaus konnte Darwin Mitte Mai 2022 endlich wieder nach Hause. Doch das Schicksal lässt ihm kaum Zeit zum Verschnaufen: Schon vier Monate später ist der Krebs wieder da. Darwin lässt sich nicht unterkriegen. Erneut unterzieht er sich auf einer Spezialstation des Universitätsklinikums Kiel einer starken Chemotherapie. Seine Mutter Anja, seine Familie und seine Freudinnen und Freunde unterstützen ihn nach Kräften und bringen ein wenig Glück in seinen Krankenhausalltag, während weltweit nach dem perfekten Match für ihn gesucht wird. Denn obwohl Darwin drei tolle Brüder hat – Rene (29), Justin (23) und Dorian (21) – wurde für ihn kein passender Spender in der Familie gefunden.





„Ich will weiterleben, habe noch so viel geplant, so viele Ideen fürs weitere Leben, bin doch noch so jung“, schreibt Darwin auf Instagram. Einer seiner Pläne und sein größter Herzenswunsch ist es, mit der Familie Urlaub in den Fjorden Norwegens zu machen und dort mit Dorian angeln zu gehen, der seine Leidenschaft für diesen Sport teilt.

Lasst euch von uns „fangen“ für eine Registrierung bei der DKMS. Für Darwin und andere Menschen, die lebensbedrohlich an Blutkrebs erkrankt sind. Ihr wohnt in oder bei Oldenburg/Niedersachsen, seid gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt? Dann kommt am 10. Dezember vorbei, informiert euch persönlich zum Thema Stammzellspende und lasst euch registrieren. Hier gibt es alle weiteren Infos zur Vor-Ort-Aktion. Natürlich könnt ihr euch auch online registrieren, indem ihr euch über www.dkms.de/darwin ein Registrierungsset nach Hause bestellt. Macht mit, damit es beim Ruf „Petri Heil“ für Darwin schon ganz bald wieder nur um Fische geht.