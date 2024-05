Zum Start der EURO 24 in Deutschland kooperieren die DKMS und Blut transportiert e.V. – und registrieren zur EM-Eröffnung im Olympiapark München Lebensretter:innen von morgen.

Wenn am 14. Juni 2024 die deutsche Nationalelf in der Münchener Allianz-Arena gegen Schottland in die Europameisterschaft 2024 startet, wird das ganze Land gebannt auf das Team unter Trainer Julian Nagelsmann schauen. Ein neues Sommermärchen in diesem Jahr – das ist es, worauf alle Fußballfans hoffen.

Doch während Millionen Menschen die gut 90 Minuten des Eröffnungsspiels verfolgen werden, wird in dieser Zeit für acht Menschen die Welt völlig aus den Fugen geraten. Denn so viele Menschen wird in Deutschland in der Länge dieses Spiels die Schockdiagnose Blutkrebs treffen. Um ihnen im Rahmen der Euro 2024 eine zweite Lebenschance zu ermöglichen, registriert die DKMS zusammen mit der gemeinnützigen Organisation „Blut transportiert e.V.“ im Olympiapark München Besucher:innen als mögliche Stammzellspender:innen.

Auf den Spuren der Weltmeister

Neben einem gemeinsamem Registrierungsstand der DKMS und Blut transportiert wird es dabei einen ganz besonderen Hingucker für alle Fußballfans geben: Eingerahmt wird der Registrierungsstand der Organisationen durch den bekannten WM-Liner, auf dem das deutsche Weltmeisterteam von 2014 seinen Triumph samt Pokal auf der Berliner Fan-Meile gefeiert hat.

Besucher:innen können den WM-Liner nicht nur bestaunen, sondern auf ihn steigen, Selfies schießen und so direkt auf den Fußspuren der Fußballhelden um Mario Götze, Thomas Müller und Toni Kroos wandeln. Für das Event umgestaltet und zur Verfügung gestellt hat den Truck der Nutzfahrzeughersteller KRONE, der Blut transportiert und die DKMS im Rahmen der Registrierungsaktion unterstützt.

DKMS und Blut transportiert gemeinsam gegen Blutkrebs

Ein Support, der aus dem Netzwerk der Logistikinitiative „Blut transportiert e.V.“ von Nicolas Gallenkamp hervorgegangen ist. „Die Kooperation mit der DKMS im Rahmen der Eröffnung der EURO 24 in München ist für uns in diesem Jahr etwas ganz Besonderes“, erklärt Gallenkamp, Gründer der Logistikinitiative Blut transportiert e.V. „Wir freuen uns, gemeinsam mit der DKMS so eine große Aktion hier in München auf die Beine stellen zu können, bei der sich hoffentlich viele Menschen als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen.“ Für Gallenkamp ein ganz persönliches Anliegen. „2006 hat unsere Familie meine damals 18-jährige Schwester Victoria an die Leukämie verloren. Mit dieser EM-Aktion wollen wir gemeinsam mit Sportbegeisterten ein Zeichen gegen Blutkrebs setzen und Erkrankten Hoffnung und zweite Lebenschancen schenken. Je mehr Menschen sich als potenzielle Spender:innen registrieren lassen, desto weniger Familien müssen in Zukunft einen geliebten Menschen verlieren“, so Gallenkamp.

Mund auf! Stäbchen rein! Spender sein! Jetzt registrieren

Die bewegende Geschichte der Familie um den Gründer von Blut transportiert stieß bereits 2022 die Gründung des gemeinnützigen Vereins an. Dieser setzt sich durch die Mobilisierung seiner Partner wie z.B. KRONE tatkräftig für unternehmenseigene Aktionen ein. Darunter fallen Blutspenden und Stammzellregistrierungen, um über Erkrankungen des blutbildenden Systems aufzuklären und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen. „Der Verlust meiner Schwester machte mir deutlich, dass ich etwas unternehmen muss, um anderen zu helfen. Mit Blut transportiert können wir dabei mitwirken, noch mehr Stammzellspender:innen zu gewinnen und so Leben zu retten“, erklärt Gallenkamp, der selbst bereits vor dem Tod seiner Schwester bei der DKMS registriert gewesen ist. „Das wollen wir gemeinsam mit der DKMS auch in München schaffen. Gemeinsam beim Public Viewing die EM zu genießen und vielleicht zum Lebensretter werden – das ist eine perfekte Mischung. Und jeder Treffer zählt!“

Vorbeikommen und Lebensretter:in werden!

Zur großen Registrierungsaktion laden die DKMS und Blut transportiert daher am 14. Juni 2024 von 13 Uhr bis zum Anpfiff um 21 Uhr alle Besucher:innen der Fan-Meile der EM 24 ein, sich am Eingang Ost zum Olympiapark München als potenzielle Stammzellspender:innen zu registrieren und so mehr Menschen Hoffnung und vielleicht eine zweite Chance auf Leben zu schenken.

Wer selbst nicht vor Ort sein wird, kann sich hier bequem und kostenlos ein eigenes Registrierungsset direkt nach Hause bestellen.

Deine Geldspende kann Leben retten! Jede Neuregistrierung kostet uns 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deine Geldspende hilft uns dabei, zweite Lebenschancen zu ermöglichen. Jetzt spenden!