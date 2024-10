Ein Happy End für Laureens Tagebuch

Das wünschen sich alle, die Laureen kennen und ihr digitales Tagebuch mitlesen. Doch so weit ist es noch nicht. Die 20-jährige Tierliebhaberin aus Bad Camberg steckt mittendrin in ihrer Blutkrebsbehandlung. Und selbst nach Chemotherapien und Bestrahlungen ist ihr kräftezehrender Weg noch nicht zu Ende. Denn Laureen kann nur durch eine Stammzellspende wieder vollständig gesund werden.

Wer Laureens Instagram Profil öffnet, sieht sofort, was sie begeistert: Pferde, Hunde, vor allem ihre eigenen Herzenstiere und die Natur. Auch ihre Familie und der Freundeskreis sind ihr unendlich wichtig. Doch Laureens neuere Beiträge sind ernst und stimmen nachdenklich. Denn sie thematisiert darin ihre Erkrankung: die Symptome, den langen Weg zur Diagnosefindung und ihren Alltag mit dem Krebs. Bei der Lektüre ihrer mutigen und offenen Texte stellt sich unwillkürlich die Frage: Warum betrifft Blutkrebs so junge Menschen wie Laureen? Leider herrscht über die Ursachen für die Entstehung von Leukämien bisher noch weitgehend Ungewissheit. Aber es gibt eine Antwort auf die Frage, wie Laureen geholfen werden kann. Doch eins nach dem anderen ...

Es ist Juli 2024, als Laureen das tut, was sonst eigentlich nicht ihr Ding ist: Sie teilt Privates auf ihrem Instagram-Account. „Nach Wochen der Ungewissheit, langem Warten und vielen Untersuchungen, habe ich nun die Diagnose Leukämie erhalten. Dies zu schreiben, fühlt sich unwirklich an. Ich kann es nach wie vor nicht glauben und will es auch nicht. Es fühlt sich alles an wie ein ganz schrecklicher Albtraum, aus dem man einfach nur raus möchte.“ Trotz Schock und Trauer geht Laureen von Anfang an sehr reflektiert mit ihrer Erkrankung um. Sie will ihre Erfahrungen teilen, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Und so nimmt sie uns in einem digitalen Tagebuch mit auf den langen Weg von den ersten Symptomen über die Diagnosefindung bis zur Behandlung, die noch andauert. Immer wieder muss Laureen ins Krankenhaus, jeden einzelnen Tag bei ihrer Familie und ihren Tieren genießt sie unendlich und hofft darauf, dass das Zuhause-Sein bald wieder Normalität wird.

Das ist möglich – und du spielst dabei vielleicht eine entscheidende Rolle! Denn Laureen sucht ihren genetischen Zwilling, mit dessen Stammzellspende sie wieder gesund werden könnte. Um Laureen und anderen Patient:innen zu helfen, organisiert ihre Schule, die Taunusschule Bad Camberg, gemeinsam mit der DKMS und vielen weiteren Unterstützer:innen eine Registrierungsaktion. „Ich möchte noch so viel erleben und habe viele Träume: Die Welt entdecken, weitere Reitstunden nehmen, Konzerte besuchen und später einmal einen eigenen kleinen Hof haben, auf dem ich mit meiner Familie leben kann.” Eigentlich sind das keine Träume, sondern die ganz normalen Wünsche einer jungen Frau, die einfach nur ein gesundes und glückliches Leben führen möchte.

Lass dich registrieren und hilf Laureen und anderen, ihr Leben zu leben und ihre Wünsche wahr werden zu lassen. Dafür musst du gar nicht viel tun: Bestell dir unter www.dkms.de/laureen kostenlos eine Registrierungsset und nimm mithilfe der speziellen medizinischen Wattestäbchen einen Wangenabstrich vor. Danach schicke das Set einfach an uns zurück – und schon bist du nach wenigen Wochen bei der DKMS registriert. Übrigens sind junge Menschen besonders wichtig für unsere Datei. Sie sind in der Regel gesund, werden aus medizinischen Gründen häufig für eine Stammzellspende angefragt und stehen für die weltweite Suche lange Zeit zur Verfügung. Also mach mit und komm in die DKMS-Familie!