Ein Leben für Luka!

„Mein Name ist Luka und ich bin 1,5 Jahre alt! Ich tobe gerne und halte meine Familie auf Trab. Am liebsten spiele ich mit meinem großen Bruder Ante, der schon 4 Jahre alt ist. Gerne würde ich wie er, irgendwann in den Kindergarten gehen und mit ihm Fußball spielen. Leider ist das für mich gerade ganz weit weg. Denn ich habe Blutkrebs und bin momentan im Krankenhaus. Nach mehreren erfolglosen Chemotherapien ist eine Stammzellspende jetzt meine letzte Chance zu überleben. Dafür brauche ich dringend eine passende Spenderin oder einen passenden Spender. Mit einer Registrierung bei der DKMS könnt ihr vielleicht mir oder anderen Patient:innen helfen. Werde auch du eine potentielle Lebensretterin oder ein potentieller Lebensretter! Registriere dich jetzt ganz einfach online und schon bekommst du dein Registrierungsset nach Hause zugeschickt. Ich zähle auf dich!“

Die Diagnose Blutkrebs stellt das Leben des eineinhalbjährigen Luka und das seiner Familie völlig auf den Kopf! Ausgiebiges Spielen mit seinem älteren Bruder Ante ist gerade nur sehr eingeschränkt möglich. Luke erhält immer wieder Bluttransfusionen im Krankenhaus und die Chemotherapie schwächt seinen kleinen Körper. Er kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist.

Gemeinsam mit uns haben die Initiator:innen für Luka innerhalb weniger Tage ein Online-Aktion ins Leben rufen. „Wir sind froh und erleichtert, dass wir über diesen Weg auch in dieser besonderen Situation zur Registrierung aufrufen können“, so Kristina, Lukas Tante. Denn Blutkrebs macht keine Corona-Pause. Auch in diesen Tagen sind unzählige Patient:innen weltweit auf eine lebensrettende Stammzellspende angewiesen. Umso wichtiger ist es, dass jetzt viele Menschen mitmachen und sich als potentielle Stammzellspender:innen registrieren! Dabei kann jede:r mithelfen und das eigene Netzwerk nutzen.

Registriere dich als Stammzellspender:in. Erhöhe Lukas Chance auf ein weiteres Leben und die von vielen anderen suchenden Patient:innen. Danke!