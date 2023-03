Eine Zukunft für Minh Trang

Ein Lächeln hilft in Vietnam immer – selbst in einer ausweglos erscheinenden Situation. So sagt man. Auch Minh Trang lächelt gerne, sie trägt viel Herzlichkeit in sich. Doch nun ist die junge Frau mit vietnamesischen Wurzeln in einer Lebenssituation, in der kein Lächeln mehr hilft. Minh Trang hat Blutkrebs und benötigt dringend eine Stammzelltransplantation.

Für Minh Trang sind ihre Freunde und ihre Familie in Deutschland und Vietnam das Wichtigste. Mit ihnen möchte sie noch viele unvergessliche Momente erleben. Minh Trang ist gerade einmal 28 Jahre alt – ein Lebensabschnitt, in dem wir wichtige Entscheidungen für unsere Zukunft treffen. Auch Minh Trang freut sich auf ihr Leben, hat viele Pläne. Sie will die Welt bereisen, eine eigene Familie gründen und Karriere machen.

Doch im Moment ist Minh Trangs Zukunft ungewiss. Vor kurzem erhielt sie die Diagnose Blutkrebs, aktuell unterzieht sie sich im Universitätsklinikum Leipzig einer Chemotherapie. Die allein kann Minh Trang allerdings nicht wieder gesund machen. Damit sie ihre Lebensprojekte verwirklichen kann, benötigt sie dringend eine Stammzelltransplantation.

Blutkrebs kann jeden treffen – weltweit. Genauso kann jeder Mensch Stammzellspender oder Stammzellspenderin für irgendjemanden auf der ganzen Welt sein. Entscheidend für eine erfolgreiche Transplantation ist die Übereinstimmung der HLA-Merkmale zwischen Patient:in und Spender:in. Weil jede ethnische Gruppe ihre eigenen typischen HLA-Merkmalskombinationen hat, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, innerhalb der eigenen Gruppe – der eigenen Abstammung entsprechend – einen Spender oder eine Spenderin zu finden.

Um für Minh Trang ein perfektes Match zu finden, ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen registrieren lassen – unabhängig von der aktuellen Nationalität. Helft Minh Trang und schenkt ihr eine Zukunft!