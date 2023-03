Fredy – wir brauchen Dich!

Schon immer war es Fredys Traum, Polizist zu sein. Nach vielen Jahren auf Streife absolvierte er seine Ausbildung zum Kommissar und arbeitete von da an in einer speziellen Eingreiftruppe in Karlsruhe. In seinen letzten Dienstjahren war er der Postenführer „Polizeichef“ von Wildbad – als einziger Badener.

An seinem letzten Arbeitstag hisste er in Schwaben die badische Flagge – eines von vielen Beispielen für seinen Humor. Seit 1992 ist Fredy fester Bestandteil der Endurofreunde Auerbach. Während zahlreichen Touren überall auf der Welt ist die Motorradcommunity seine zweite Familie geworden.

Fredy wohnt in der Nähe von Karlsruhe und blickt auch eine lange Karriere im Amateurfußball zurück. Schon in der Jugend kickte er bei seinem TSV Auerbach und beim Karlsruher SC. Dem TSV blieb er auch im Erwachsenenalter treu. Fredy spielte erst selber 14 Jahre lang für die 1. Mannschaft, war gleichzeitig schon in der Vereinsverwaltung aktiv und ist seit 2001 1. Vorsitzender bei seinem Verein.

Im wohl verdienten Ruhestand wird er zunehmend schwächer, kurzatmig und blass. Im Juni erhält er dieniederschmetternden Diagnose MDS, eine lebensbedrohliche Erkrankung, bei der das Knochenmark keine gesunden Blutzellen mehr bilden kann. Seit wenigen Tagen weiß er, dass die MDS in eine akute Leukämie umgeschlagen ist. Seine einzige Chance zu überleben – eine Stammzellspende.

„Es riss mir den Boden unter den Füßen weg. Ich war völlig schockiert und habe in dem Moment gar nicht realisiert, dass es hierbei wirklich um mich geht. Fast noch schwieriger war es, meinen Söhnen von der Diagnose zu berichten. Sie haben schon ihre Mutter verloren und brauchen mich. Ich habe ihnen versprochen, für sie und für meine Partnerin zu kämpfen. Denn ich hab ja noch viel vor: Opa werden, in den Urlaub fahren, Straßenmotorrad und Enduro fahren, Fußball weiter begleite“, beschreibt Fredy die ersten Gedanken, die ihm nach der Diagnose durch den Kopf gingen.

„Für nächstes Jahr habe ich schon Urlaub gebucht und mir ein neues Motorrad gekauft – das ist meine Motivation das hier durchzustehen. Ich benötige so schnell wie möglich eine Stammzelltransplantation. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und dieses Zeitfenster schließt sich jeden Tag mehr. “

Fredy hat sein ganzes Leben lang, sei es als Sportler, Ehrenamtler oder als Polizist, als Teamplayer andere unterstützt. Jetzt benötigt er selber fremde Hilfe. Nur eine passende Stammzellspende kann sein Leben retten.

Bitte registriere dich als Stammzellspender:in. Erhöhe die Chance für Fredy auf ein weiteres Leben und die von vielen anderen suchenden Patient:innen. Danke!