Für Tobi gegen den Blutkrebs!

Tobi ist Sänger und Pianist einer Cover-Band und gerade frisch verliebt, als ihn eine niederschmetternde Nachricht erreicht: Tobi hat Blutkrebs. Gemeinsam mit seiner Freundin Katharina wollte er in ein gemeinsames Leben aufbrechen, stattdessen steht seine Welt still. Nur ein:e passende:r Stammzellspender:in kann sein Leben retten.

Tobias und Katharina. Gemeinsam prägen sie mit ihren Stimmen die Band „bÄckside“. Musik ist ihre große geteilte Leidenschaft. Neun Jahre arbeiten und proben sie zusammen, bis sie ihre Liebe entdecken. „Es ist schon sehr kurios. Wir wussten selber nicht, was da auf einmal zwischen uns passiert. Nur, dass es etwas Großes ist und plötzlich klar war: es passt für die Ewigkeit“, sagen beide. Seit einem halben Jahr sind sie ein Paar, das ohne einander nicht mehr sein will. Voller Freude planen sie eine Reise nach Norwegen, am 1. Mai wollten sie zusammenziehen. Doch dann kommt alles anders.

Mitte April entdeckt Tobi vermehrt blaue Flecken an Armen und Beinen. Da er sich aber kurz zuvor beim Möbelschleppen einige Male gestoßen hat, macht er sich keine Sorgen. Seine zunehmende Schlappheit erklärt er sich mit den fehlenden Sportmöglichkeiten während der Corona-Krise. Doch als dann auch noch extremer Nachtschweiß hinzukommt und die blauen Flecken nicht schwinden wollen, drängt Katharina ihn, einen Arzt aufzusuchen. Dieser ist sofort besorgt, veranlasst ein großes Blutbild und schickt einen Eilauftrag ans Labor. Am Nachmittag dann der Anruf, der Tobis Leben schlagartig ändert: Er leidet an einer akuten Form von Blutkrebs!

„Katharina und ich standen vollkommen unter Schock. Eine solche Diagnose ist zu hart und zu plötzlich, als dass man sie wirklich realisieren kann. Wir haben nur noch geheult und uns in den Armen gelegen. Wir wollten uns gar nicht mehr loslassen, denn natürlich plötzlich laufen ganz schreckliche Filme im Kopf ab. Dagegen kann man sich gar nicht wehren. Der Schock hat zwei Tage gedauert. In dieser Zeit konnte ich kaum reden. Ich habe für mich, meine Familie und meine Freunde einfach nicht die richtigen Worte gefunden. Ich war schlicht überfordert“, erinnert sich Tobi.

Unmittelbar nach der Diagnosestellung geht alles ganz schnell. Sein Hausarzt hat seine Einweisung in die Marburger Uniklinik bereits vorbereitet. Tobis Blutwerte sind extrem schlecht. Schnell ist klar, dass Chemotherapien alleine nicht ausreichen werden, um ihm zu helfen. Nur ein passender Stammzellspender kann sein Leben retten.

Seit 14 Tagen liegt Tobi nun mit diesem Wissen vollkommen isoliert auf der Station. Keine vertrauten Menschen dürfen ihn besuchen, kein Fenster darf geöffnet werden, die Luft wird durch spezielle Belüftungsanlagen filtriert. Sein Immunsystem ist so weit heruntergefahren, dass jeder Keim lebensbedrohlich sein könnte.

Trotz all dieser Umstände hat Tobi eine Haltung zu seiner Krankheit gefunden: „Es gibt nur eine Option und die heißt: nach vorne schauen. Ich will stärker sein als der Krebs, aber das geht nur, wenn ich nicht den Kopf in den Sand stecke. Ich habe noch so viel vor. Und ich habe die Frau für die Ewigkeit gefunden. Für mich gibt es viele Gründe zu kämpfen“, erklärt Tobi. Tägliche Anrufe und der permanente Austausch von Fotos, Videos und Chats mit Familie und Freunden helfen ihm dabei.

Tobi ist stark. Aber alleine kann er es nicht schaffen. Nur ein passender Stammzellspender kann sein Leben retten. Das heißt: er kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. „Tobi ist mein Held. Weil er nicht aufgibt und den Kopf oben hält. Wir stehen ganz am Anfang unserer Liebe. Ich will ihn nicht verlieren. Tobis Herz muss weiter schlagen. Deshalb bitte ich alle: lasst euch registrieren. Damit schenkt ihr ihm die Hoffnung auf das Größte, was es gibt – einfach nur leben zu dürfen! Allen, die sich an dieser Aktion beteiligen, danken wir von ganzem Herzen“, erkälrt Katharina im Namen der ganzen Familie und aller Freunde.

Registriere dich als Stammzellspender:in. Erhöhe Tobis Chance auf ein weiteres Leben und die von vielen anderen suchenden Patient:innen. Danke!