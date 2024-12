Fußballer Ben braucht möglichst viele Fans

Gerade einmal drei Jahre alt und so schwer krank: Beim kleinen Ben aus Heidelberg wurde kürzlich Blutkrebs diagnostiziert. Seine Chance, die lebensbedrohliche Krankheit zu überwinden, liegt in einer Stammzellspende. Noch fehlt das passende Match. Deshalb planen seine Eltern gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion am Sonntag, dem 15. Dezember, im Jugendförderzentrum der SG Heidelberg-Kirchheim. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich dort zwischen 10 und 14 Uhr als Stammzellspender registrieren lassen und so vielleicht Bens Leben retten.

Ben mit seinen Eltern

Neugierig, witzig und richtig clever – so beschreiben Christopher und Marina ihren kleinen Sohn. Ben liebt Eiscreme und Spielzeugautos über alles, ist gerne unter Kindern und freut sich über Musik. „Er ist immer aktiv, spielt für sein Leben gern Fußball und trägt natürlich am liebsten Trikot und Fußballschuhe“, erzählen sie. Doch die muss der kleine Ben vorerst an den Nagel hängen, denn er ist ernsthaft erkrankt. Was dies für ein Kind bedeutet, lässt sich nur erahnen – für die Eltern geht es an die Grenzen. Dabei sah alles am Anfang recht harmlos aus. Mit einem Hautausschlag an den Füßen, wie er manchmal bei Kinderkrankheiten auftritt, suchten die Eltern mit Ben den Kinderarzt auf. Nach einer Blutentnahme war schnell klar: Der Ausschlag war harmlos, doch die Diagnose ist sehr ernst: Ben hat Leukämie.

Für seine Lieben ist Ben der größte Sonnenschein

Danach ging alles sehr schnell. Ben wurde in die Kinderklinik Heidelberg gebracht. Nur zwei Tage nach der Einweisung startete der erste Zyklus einer Chemotherapie. Allerdings stellte das behandelnde Ärzteteam schnell fest, dass Ben nur eine echte Chance hat, wenn er eine Stammzellspende erhält. Das passende Match ist noch nicht gefunden, daher ist es wichtig, dass sich so viele Menschen wie möglich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen.

Dafür hat die Familie gemeinsam mit dem Freundeskreis und mit Unterstützung der DKMS eine Aktion organisiert, die im Jugendzentrum des Vereins SG Heidelberg Kirchheim stattfindet. Es ist der Verein, in dem Bens Papa die U23 trainiert. Die Adresse lautet: Harbigweg 18, 69124 Heidelberg. Im Namen von Ben bitten seine Eltern alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren, sich registrieren zu lassen. Wichtig ist, ein Smartphone mitzubringen, die Datenerfassung funktioniert dann schneller und einfacher. „Wir sind schon jetzt sehr dankbar für die große Unterstützung, die wir erfahren“, sagt Christopher. „Uns alle eint das Wissen, dass es wirklich jeden treffen kann. Niemand rechnet mit so einer Diagnose, auch wir nicht. Jetzt heißt es für uns zu kämpfen – für Ben und für seinen großen Traum, einmal in einem großen Fußballstadion zu spielen.“

Ben möchte wieder Fußballspielen mit Papa

Eine Registrierung ist natürlich auch online möglich. Über dkms.de/heldenfuerben könnt ihr die Registrierungsunterlagen kostenlos nach Hause bestellen. Drei medizinische Wattestäbchen, eine genaue Anleitung sowie eine Einwilligungserklärung: Das ist der Inhalt des Sets, das euch zur Lebensretterin oder zum Lebensretter machen kann. Jede Registrierung zählt, denn eure Daten stehen Menschen mit Blutkrebs weltweit zur Verfügung.

Auch Geldspenden helfen Leben zu retten, da der DKMS für die Neuaufnahme einer Spenderin oder eines Spenders Kosten in Höhe von 50 Euro entstehen.

DKMS Spendenkonto

IBAN: DE58 7004 0060 8987 0007 90

Verwendungszweck: PKY 037, Ben