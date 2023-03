Mara Sophie ist für ihre Eltern der Sonnenschein. Die 7-Jährige macht sie glücklich, wenn der Himmel grau ist. Sie möchten, dass niemand ihnen diesen Sonnenschein nimmt – vor allem der Krebs nicht. Denn Mara Sophie ist an akuter myeloischer Leukämie (AML) erkrankt. Zwei Blöcke Chemotherapie liegen hinter ihr, drei stehen noch an und dann benötigt sie dringend eine Stammzellspende.

„You are my sunshine, my only sunshine“ – es sind Liedzeilen wie diese, die den Eltern in den Sinn kommen, wenn sie ihr Kind anschauen. Ein Evergreen aus den 30er Jahren, der gut die Gefühle beschreibt, die die Eltern des kleinen Mädchens bewegen. Blondes, gelocktes Haar, sprühend vor Energie und Lebensfreude, gerne auf dem Pferd unterwegs, fröhlich und ausgelassen.

Doch diesem kleinen Sonnenschein geht es aktuell nicht gut. Schon zum Ende des Jahres 2022 fiel eine Veränderung bei Mara Sophie auf: Sie wurde durch einen Infekt nach dem anderen geplagt, war schnell erschöpft, und sie verlor die Lust an allem, was ihr sonst viel Freude machte. Zu Beginn des Jahres 2023 stand fest: Mara Sophie leidet unter akuter myeloische Leukämie; kurz AML. Diese entstand durch eine Gen-Mutation und ist eine der aggressivsten Formen der Leukämie.

Den ersten und zweiten Block mit intensiver und hochdosierter Chemotherapie hat Mara Sophie bereits hinter sich gebracht und tapfer ertragen. Ihren 7. Geburtstag am Valentinstag durfte sie zu Hause feiern. Seitdem pendelt die Familie zwischen ihrem Zuhause in Fehmarn und der Uniklinik in Lübeck. Es braucht noch weitere drei Blöcke Chemotherapie, bis eine Stammzelltransplantation vorgenommen werden könnte, doch bislang wurde das passende Match für Mara Sophie noch nicht gefunden.

Und jetzt kommen alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren ins Spiel. Die Familie bittet dringend darum, sich als Stammzellspender:in registrieren zu lassen – vielleicht ist der genetische Zwilling von Mara Sophie dabei, der ihr die Chance geben könnte, selbst noch ganz viel Sonnenschein zu erleben.

Die Registrierung geht ganz einfach und schnell durch einen Abstrich der Mundschleimhaut. Das Registrierungsset kann man sich bequem online bei der DKMS bestellen und nach Hause schicken lassen. Wichtig ist, den Umschlag mit den Abstrichstäbchen wieder zurückzuschicken! Wer als Stammzellspender:in in Frage kommt, wird umgehend kontaktiert. Maras Sophies Eltern hoffen sehr auf Hilfe: „Mit eurer Registrierung als Stammzellspender könntet ihr das Leben unserer Tochter und auch anderer Menschen retten! Solltet ihr als Spenderin in Frage kommen, braucht ihr euch keine Gedanken um die Entnahme zu machen – die erfolgt in den meisten Fällen direkt aus dem Blut. Es ist also nicht viel mehr als eine Blutspende.“

Zur Registrierung bei der DKMS hier entlang: www.dkms.de/marasophie