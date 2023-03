Gemeinsam für Amalia!

Das Glück schien perfekt. Eine unkomplizierte Schwangerschaft die mit einer kurzen, schönen Geburt endete. Die ersten Wochen gemeinsame Elternzeit mit Papa Karol und Mama Carina: Kuscheln, Kümmern, Kennenlernen – sich in die neuen Rollen als Familie einfinden. Alles schien gut. Eigentlich. Das änderte sich von einem Tag auf den anderen. „Amalia hatte plötzlich Blut in der Windel und ihr kleiner Körper war übersäht von blauen Flecken.“, erinnert sich Vater Karol. Der Kinderarzt überwies die junge Familie direkt in die Klinik. Dort wurde die niederschmetternde Diagnose gestellt: Akute Leukämie. Kurz darauf folgte der nächste Schock. Allein eine Stammzellspende kann die kleine Bremerhavenerin retten.

Da Amalia keine Geschwister hat, ist sie auf die Spende eines fremden Menschen angewiesen. Das heißt: Amalia kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Der Fremdspendersuchlauf wurde gestartet. Jetzt zählt jeder Tag. “Helfen Sie uns Amalia und anderen Blutkrebspatient:innen. Lassen Sie sich registrieren. Leben retten liegt uns im Blut“, ruft Amalias Onkel Paul auf, der den Anstoß für einen öffentlichen Registrierungsaufruf gab.

Während der Registrierungsaufruf für die vier Monate junge Amalia durch Firmen, Vereine, Privatpersonen, Organisationen und nicht zuletzt durch die Stadt selbst unterstützt wird, erfahren Amalia und ihre Familie nun noch mehr bislang ungeahnte Hilfsbereitschaft. Die Nationalspieler des DEB rufen anlässlich des World Blood Cancer Day (WBCD) zur Registrierung auf. Darunter DEB-Bundestrainer Toni Söderholm, Kapitän Moritz Müller und die Verteidiger Korbinian Holzer sowie Marco Nowak. „Amalia und ganz viele andere Menschen da draußen brauchen unsere Hilfe. Lasst euch bei der DKMS registrieren. Helft Leben zu retten. Bitte.“, appelliert Kapitän Moritz Müller. Ein starkes Zeichen, welches Amalia und ihrer Familie die Kraft gibt, diesen Weg weiter zu gehen.

Registriere dich als Stammzellspender:in. Erhöhe Amalias Chance auf ein weiteres Leben und die von vielen anderen suchenden Patient:innen. Danke!