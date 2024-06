Gemeinsam mit Maike über die Ziellinie des Lebens

Als leidenschaftliche Triathletin hat Maike (38) schon viele Ziellinien überquert. Treten ihr Mann oder ihre Kinder zum Wettkampf an, ist Maike da, um sie zu unterstützen. Jetzt hat der Sport Zwangspause, denn Maike ist schwer an Blutkrebs erkrankt. Im Krankenhaus wartet sie darauf, dass ihr genetischer Zwilling gefunden wird. Denn Maike braucht dringend eine lebensrettende Stammzelltransplantation.

Gemeinsam mit der Familie Sport treiben, an Wettkämpfen teilnehmen, anfeuern, jubeln – das alles liebt Maike. Die Hauptschullehrerin aus Leverkusen bei Köln ist ein energiegeladener, positiver Mensch und wie sie selbst es ausdrückt: „immer straight forward“. Maike ist gerne unter Menschen und verbringt jede freie Minute mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern Nala (10) und Lionel (8). Sie machen zusammen Radtouren und reisen in fremde Länder, um neue Kulturen kennenzulernen.

Vor gut zwei Wochen änderte sich alles in Maikes Leben. Aus heiterem Himmel schmerzte es plötzlich im Fuß, im Knie und im Rücken. Die taffe Triathletin kannte sich selbst nicht wieder. Blutuntersuchungen brachten Klarheit: Maike leidet am Myelodysplastischen Syndrom (MDS), einer Erkrankung des Knochenmarks, bei der die Blutbildung nicht von gesunden, sondern von genetisch veränderten Stammzellen ausgeht. Schnell stand fest: Eine Stammzelltransplantation ist die einzige Chance auf Leben für Maike, und ihr passendes Match muss so schnell wie möglich gefunden werden.

Bei der Suche nach einer Stammzellspenderin oder einem Stammzellspender erfährt sie breite Unterstützung. Ihr Freundes- und Bekanntenkreis organisiert gemeinsam mit uns eine Online- und eine vor Ort Registrierungsaktion in Leverkusen. „Maike will leben, bitte registriert euch“, wendet sich Maikes beste Freundin Doris an die Öffentlichkeit. „Es ist so schnell gemacht! Und mit jeder Registrierung erhöht ihr die Chance, Maikes oder ein anderes Leben zu retten!“

Im Krankenhaus wartet die Vollblutsportlerin unter engmaschiger medizinischer Überwachung darauf, dass hoffentlich bald die dringend nötige Behandlung erfolgen kann. Doch Maike bleibt stark und zuversichtlich. „Ich lasse es mir nicht nehmen, jeden Morgen ein wenig Fitness zu machen. Das hilft mir, meinen Tag zu strukturieren, und ich vergesse in diesem Moment die Krankheit.“ Wenn sie in die Zukunft schaut, greift sie auf innere Ressourcen zurück. „Ich habe in meiner sportlichen Karriere bisher jede Ziellinie überquert, manchmal humpelnd. Auch diese werde ich überqueren und es ins Ziel schaffen, um danach wieder an der nächsten Startlinie zu stehen.“

Maikes Power ist bewundernswert, doch ihre Krankheit kann sie nicht allein überwinden. Komm deshalb zur Registrierungsaktion nach Leverkusen und lass dich in unsere Spenderdatei aufnehmen. Vielleicht überquerst du ja gemeinsam mit Maike die Ziellinie ihres Lebens.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich am Samstag, 15. Juni 2024, von 10 bis 17 Uhr an der Theodor-Wuppermann-Schule, Scharnhorststraße 5 in 51377 Leverkusen in die DKMS aufnehmen lassen. Auch online ist eine Registrierung möglich. Fordere dazu einfach über www.dkms.de/maike ein Registrierungsset an und führe zuhause einen Wangenabstrich durch. Bitte nicht vergessen, das Set wieder an uns zurückzuschicken. Nur so kannst du Maike und anderen Menschen mit Blutkrebs helfen.