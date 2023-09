Registrierungsstand beim GLÜCKSGEFÜHLE Festival

Du trägst das Glück in Dir! Ab dem 14. September rufen wir alle Besucherinnen und Besucher des GLÜCKSGEFÜHLE Festivals am Hockenheimring dazu auf, sich als Stammzellspender:in zu registrieren. Als offizieller Charity-Partner sind wir mit einem Registrierungsstand auf dem Festivalgelände zu finden. Und während Acts wie Sarah Connor, Gentleman, Nico Santos, Clueso oder Leony die Bühnen rocken, heißt es dann am DKMS-Stand: Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein!

Es ist eines der größten deutschen Musikfestivals, zu dem Fußball-Weltmeister Lukas Podolski und Veranstalter Markus Krampe an den Hockenheimring einladen. Mehr als 70.000 Tickets wurden bereits verkauft. Die DKMS macht auf dem Festivalgelände auf ihre lebensrettende Mission aufmerksam – damit nicht nur die Besucher:innen vor Ort Glücksgefühle erleben. Unter dem Motto „Teile dein Glück – werde Stammzellspender:in!“ nehmen wir an unserem Stand neue potenzielle Lebensretterinnen und Lebensretter in die DKMS auf. Daneben gibt es noch ein spannendes Gewinnspiel, bei dem die Besucher ihre Fähigkeiten beim Wurfspiel Cornhole unter Beweis stellen müssen.

Fabian Brecht lebt nur wenige Kilometer vom Hockenheimring entfernt in Reilingen. Vor etwa eineinhalb Jahren hat er einem Patienten durch seine Stammzellspende eine zweite Lebenschance gegeben. Der 26-Jährige erinnert sich gern daran: „Ich habe mich gefreut, dass ich helfen konnte. Für mich war das eine Selbstverständlichkeit.“ Zur Vorbereitung auf die Spende musste sich Fabian, der Wirtschaft und Geographie auf Lehramt studiert, den Wachstumsfaktor G-CSF spritzen. Währenddessen hatte er Rücken- und Gliederschmerzen. Doch er sagt: „Es war klar, das ist nach einer Woche vorbei – aber jemand anderem rette ich dadurch vielleicht das Leben.“

Einer seiner besten Freunde begleitete Fabian zur Entnahme der Stammzellen in einer Stuttgarter Klinik. „Während der Prozedur war ich total entspannt“, erzählt er. „Ich fand es super interessant und war sehr neugierig. Die Schwester ließ mich sogar in die Maschine hineinschauen, die meine Stammzellen aus dem Blut herausfilterte.“

Wenig später erfuhr er, für wen seine Spende bestimmt war: für einen erwachsenen Mann über 30 aus Deutschland. „Einige Zeit später erhielt ich Post von der DKMS. Darin war eine riesengroße Dankeskarte. Mein Empfänger bedankte sich, natürlich anonym, bei mir für die Spende. Ich habe dann auch darauf geantwortet.“ Erst kürzlich erhielt der Reilinger erneut ein Gesundheits-Update von „seinem“ Patienten: „Es geht ihm den Umständen entsprechend sehr, sehr gut.“

In Deutschland gilt zwischen Spender und Empfänger eine gesetzlich vorgeschriebene Anonymitätsfrist von zwei Jahren. Falls sein Empfänger ihn danach kennenlernen möchte, wäre Fabian bereit dazu, ihn zu treffen. Bis dahin ist es jedoch noch eine Weile hin. Das GLÜCKSGEFÜHLE Festival wird Fabian Brecht nicht besuchen. Er begleitet zu dieser Zeit wie schon seit vielen Jahren eine Kinderfreizeit als ehrenamtlicher Leiter. Dennoch hofft er, dass möglichst viele Festivalbesucher den Weg zum DKMS-Stand finden und sich als potenzielle Lebensretter in die Datei aufnehmen lassen: „Macht mit und seid der eine Hoffnungsschimmer für einen Erkrankten irgendwo auf der Welt. Es ist so leicht, sein Glück zu teilen!“

Auch wer nicht vor Ort in Hockenheim ist, kann Stammzellspender:in werden und uns dabei helfen, so vielen Blutkrebspatientinnen und -patienten wie möglich eine zweite Lebenschance zu geben: Einfach auf dkms.de/glueck ein Registrierungsset bestellen, zu Hause den Wangenabstrich machen, eine Einwilligungserklärung ausfüllen und an die DKMS zurücksenden. Fertig!