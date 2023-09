Housin sucht das Glück

Housin aus Syrien hat in Deutschland sein Glück gefunden. An Leukämie erkrankt, konnte er 2020 im Rahmen einer Familienzusammenführung zu seinem Bruder nach Berlin kommen und wurde hier geheilt. Housin ist 34 Jahre alt, arbeitet als Architekt und interessiert sich für Kunst und Kultur. Doch Housins neues Leben ist in Gefahr, denn der Krebs ist wieder da, und er ist jetzt auf eine Stammzellspende angewiesen. Er braucht noch einmal Glück auf der Suche nach seinem genetischen Zwilling.

Jemanden zu finden, dessen Stammzellmerkmale mit denen von Housin übereinstimmen, ist nicht einfach. Denn idealerweise hat eine passende Spenderin oder ein passender Spender dieselben ethnischen Wurzeln wie Housin – also syrische oder arabische. Deshalb sprechen wir Menschen dieser Herkunft gezielt mit diesem Aufruf an. Denn je mehr Ethnien wir in unserer Spenderdatei haben, desto mehr Leben von Menschen können wir mit einer Stammzelltransplantation retten, für die oft nur schwer ein passendes Match gefunden wird.

Housin durfte gerade das zweite Mal seit der Diagnose vor gut zwei Monaten die Klinik verlassen. Beim ersten Mal traf sich mit seinen Freunden und besuchte die Gemäldegalerie und die alte Nationalgalerie in Berlin – das hat ihn riesig gefreut und ihm Kraft gegeben. Dieses Mal wird die Zeit durch Warten geprägt sein. Warten auf die Nachricht, wie und wann es weiter geht.

Housin weiß, was es bedeutet, in schweren Zeiten den Mut nicht zu verlieren. Nach seiner ersten Krebsdiagnose vor knapp vier Jahren in seiner alten Heimat Syrien, musste er unter schwierigsten Bedingungen gegen die Erkrankung ankämpfen. Seine Familie und Freunde transportierten Blutkonserven und Medikamente aufgrund von Lieferengpässen teilweise aus anderen Städten zu ihm. Trotz aller Bemühungen konnte er erst in Deutschland geheilt werden – doch nur vorübergehend.

„Mit der erneuten Krebsdiagnose haben wir alle nicht gerechnet“, erinnert sich Housins Bruder Mohammad. „Wir waren schockiert, aber Housins Wille ist sehr stark. Er ist überzeugt, dass er den Kampf noch einmal gewinnen wird. Housins größte Sorge gelte seinen geliebten Menschen, die diese schwierige Situation miterleben müssten.“

Als zuverlässiger Bruder und Freund hat Housin anderen Menschen viel zu geben. Nun braucht er jemanden, der ihm etwas gibt: seine Stammzellen. Denn nur mit Hilfe einer Stammzellspende kann Housin seinen Lebenstraum weiter leben. Vielleicht bist du Housins passendes Match? Finde es heraus und lass dich für ihn und andere Menschen mit Blutkrebs bei uns registrieren. Du kommst aus Syrien oder einem Nachbarland der Region? Dann ist die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass du der Glückstreffer für Housin sein könntest. Erzähle auch in deiner Community von unserer Aktion, so erhöhen sich die Chancen weiter. Ein Registrierungsset kannst du dir unter www.dkms.de/housin bestellen.