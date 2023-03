Just do it – für Julien!

Julien möchte sein Studium beenden, mit seiner Freundin in die Zukunft blicken und sein Leben mit seinen Freunden genießen. Doch die Diagnose Leukämie zwingt ihn, all das zu pausieren. Um überleben zu können und seine Träume zu erfüllen, braucht der 23-Jährige dringend eine Stammzellspende.

Julien kommt aus Fahrenbach und studiert seit März 2021 in Kehl. Während des Studiums lernte er auch seine Freundin Sarah kennen und lieben, die jederzeit für ihn da ist. Sarah und auch seine Freunde schätzen an Julien besonders seine herzliche, empathische Art sowie die Tatsache, dass er immer den passenden witzigen Spruch parat hat.

Doch im letzten Jahr ändert sich von einem auf den anderen Tag alles. Julien erhält die Diagnose Leukämie und muss sofort ins Krankenhaus. Die unglaublich plötzliche Diagnose ist ein großer Schock für seine Familie und Freund:innen. Julien selbst hingegen ist von Anfang an gefasst und den Umständen entsprechend positiv eingestellt. Auch wenn er weiß, dass nun schwierige Monate folgen, ist er zuversichtlich, dass er alles schaffen wird und dann ganz normal weiterleben kann.

Juliens Einstellung gibt ihm selbst und allen um ihn herum die notwendige Kraft, um gegen seine Erkrankung zu kämpfen. Die Chemotherapie schlägt an. Trotz der Erkrankung führt Julien sein Studium online weiter und geht Ende Januar sogar wieder zurück an die Uni, um die Prüfungen zu schreiben. Alles scheint sich wieder zum Guten zu entwickeln.

Dieser Eindruck ist allerdings nur von kurzer Dauer, denn im März 2022 ist Juliens Blutkrebs wieder zurück. Die Hoffnung, wieder gesund in das neue Semester zu starten, ist dahin. Derzeit liegt Julien im Krankenhaus und muss hoffen und abwarten, denn inzwischen steht fest: Um gesund zu werden, benötigt Julien eine Stammzellspende. Dafür sucht er dringend sein genetisches Match – einen unbekannten Menschen, der für ihn als passende:r Spender:in infrage kommt.

Seine Familie bittet: „Schenken wir ihm Zeit, damit er diese mit seiner Familie, seiner Partnerin und seinen Freunden verbringen kann. Registriere dich jetzt als Stammzellspender:in für Julien und andere Betroffene!“

Bitte registriere dich als Stammzellspender:in. Erhöhe die Chance für Julien, seine Zukunft wie gewünscht leben zu können, und gib ihm und vielen anderen suchenden Patient:innen Hoffnung. Just do it – für Julien, gegen Blutkrebs!