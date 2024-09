Komm ins Team Jens!

Jens ist Kicker und Trainer mit Leib und Seele. Er weiß, wie man Fußballwissen vermittelt, Spieler:innen motiviert und den Teamspirit stärkt. Zuhause steht seine wundervolle Familie hinter ihm – doch Jens‘ Team ist noch nicht vollständig. Er sucht dringend eine Stammzellespenderin oder einen Stammzellespender, denn Jens hat Blutkrebs.

In der Duisburger Fußballcommunity ist der dreifache Papa kein Unbekannter. Wer Jens‘ Namen nicht weiß, kennt ihn mit großer Wahrscheinlichkeit vom Sehen, denn auf Fußballplätzen hat der 47-Jährige mehr als die Hälfte seines Lebens verbracht. Seine Vereine sind der DJK Vierlinden, wo er zum Ende seiner aktiven Zeit Jugendmannschaften begleitet hat, sowie die Sportfreunde Hamborn 07, wo er Trainer von Teams im älteren Bereich war. Eigentlich sollte Jens ab diesem Sommer die U12 von Rot Weiß Oberhausen übernehmen. Eigentlich, denn vor acht Wochen erhielt er die Diagnose Blutkrebs. Schnell war klar, dass Jens eine Stammzelltransplantation benötigt, um weiterleben zu können. Deshalb sind jetzt alle Teamplayer gefragt, die diesen Aufruf lesen: Lass dich bei uns registrieren, komm ins Team DKMS – und damit ins Team Jens!

Natürlich wären die Duisburger Fußballerinnen und Fußballer keine Community, wenn sie sich nicht direkt in ihren Vereinen für Menschen stark machen würden, die sie brauchen. Und so gibt es in Duisburg für Jens und andere von Blutkrebs Betroffene eine Registrierungsaktion, und zwar am 8. September ab 12 Uhr beim DJK Vierlinden beim Heimspiel. Dort können sich alle in die Stammzellspenderdatei aufnehmen lassen, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt sind. Wie immer ist eine Registrierung auch Online möglich. Sets gibt es kostenlos unter www.dkms.de/jens. Wie man Stammzellspender:in wird erfährst du in diesem Video.

Du bist selbst in einem Fußballverein aktiv? Dann kannst du Jens und anderen Blutkrebspatient:innen auch helfen, indem du bei den DKMS Fußballhelden 24/25 mitmachst und eine Registrierungsaktion in deinem Verein organisierst. Die Registrierungssets könnt ihr kostenlos bei uns anfordern – und natürlich beraten wir euch bei Fragen zur Aktion. Mit einer DKMS Registrierungsaktion rettet dein Verein mit etwas Glück Menschenleben und hat zusätzlich noch die Chance, etwas zu gewinnen. Denn jede Registrierung bringt euch in unserer Tabelle einen Zähler. Die Top drei Vereine erhalten am Ende der Aktion einen spannenden Preis. Die DKMS Fußballhelden-Saison läuft jährlich vom 1. August bis zum 30. Juni. Macht mit und lasst uns gemeinsam den Blutkrebs ins Aus kicken!