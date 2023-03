Lasst Florentines Schal meterlang werden!

Florentine strickt gerne. Das ist eines ihrer Hobbys. Dass die 28-jährige Wahl-Hamburgerin ausgerechnet am Ende des Winters einen kunterbunten Schal fertigt, hat allerdings einen sehr ernsten Hintergrund. Florentine ist bereits zum zweiten Mal am Hodgkin-Lymphom erkrankt, einer Form von Lymphdrüsenkrebs. Da die Chemotherapie nicht mehr anschlägt, benötigt Florentine nun dringend eine Stammzellspende, um wieder gesund zu werden. Auf fantasievolle Weise macht sie sich selber Mut und strickt für jede neue Registrierung im Rahmen der DKMS Online-Aktion eine Reihe mit 25 Maschen.

„Ich hoffe, dass mir die Wolle ausgeht“, sagt Florentine. Das könnte tatsächlich bald der Fall sein, denn der symbolträchtige Schal hat bereits eine beträchtliche Länge. Wenn es nach der jungen Apothekerin geht, würde ihr Schal viele Meter lang werden, denn sie hofft für sich und andere Menschen mit Blutkrebs darauf, dass sich möglichst viele potenzielle Stammzellspender:innen neu in die DKMS aufnehmen lassen. „Ich stelle mir manchmal vor, wie es wäre, wenn ich eines Tages den Menschen treffen dürfte, der mir das Leben gerettet hat. Das wäre das pure Glücksgefühl – dieser Gedanke gibt mir Kraft.“ Auch die Familie, Freund:innen und Kolleg:innen aus der Apotheke hoffen mit Florentine. Denn aktuell geht es ihr gar nicht gut.

Knapp zwei Jahre ist es jetzt her, dass Florentine zum ersten Mal an Krebs erkrankte. Durch Zufall bemerkte sie einen asymmetrisch geschwollenen Lymphknoten am Hals. Ihr Freund ermutigte sie zu einer medizinischen Abklärung. Nach einer Blutabnahme und einem Ultraschall ließ ihre Ärztin sie zunächst in den Urlaub fahren. Florentine war dankbar und beruhigt. Doch noch im Urlaub kam ein zweiter Lymphknoten in der Größe eines Golfballs hinzu. Es folgten Röntgenaufnahmen, MRT-Untersuchungen, ein PET-CT und schließlich eine Biopsie. Als schließlich die Diagnose Hodgkin-Lymphom feststand, schöpfte Florentine dennoch neuen Mut. Denn diese Form von Lymphdrüsenkrebs gilt als gut behandelbar, zwischen 80 und 90 Prozent der Erkrankten können geheilt werden. Die Therapie schlug gut an, Florentine freute sich schon auf ein gesundes Leben danach. Doch nur sechs Monate später kam der Krebs zurück, und diesmal mit voller Wucht. Das Schlimme: Der aggressive Tumor spricht nicht mehr auf die Medikamente an. Florentines letzte Chance, wieder gesund zu werden, besteht in einer Stammzellspende.

„Die zweite Diagnose kam zur selben Zeit, als meine Schwester ihr Baby bekommen hat“, erinnert sich Florentine. „Ich würde ihr so gerne helfen mit dem Kleinen. Aber ich bin so erschöpft, dass ich ihn noch nicht mal im Arm halten kann.“ Wenn es klappt mit der Stammzellspende, und sie wieder gesund wird, möchte Florentine wieder ganz für ihre Schwester und die Familie da sein. Außerdem träumt sie von einer Reise nach Japan, einem Land, das sie wegen der ihr fremden Kultur sehr fasziniert. Damit diese Wünsche in Erfüllung gehen, hofft Florentine auf ganz viele Registrierungen und darauf, dass ihr genetischer Zwilling gefunden wird.

Vielleicht bis du ja der genetische Zwilling von Florentine oder einem anderen Menschen mit Blutkrebs. Finde es heraus! Potenzielle Stammzellspender:in zu werden ist ganz einfach: Bestell dir unter www.dkms.de/florentine ein Registrierungsset nach Hause, nimm einen Wangenabstrich vor und schick uns das Set zurück. Alle weiteren Infos zu Registrierung findest du hier.