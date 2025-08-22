Leas größter Wunsch: Leben.

Lea (9) aus Niederahr kämpft zum zweiten Mal gegen Blutkrebs. Der Schulstart mit ihren Freunden bleibt für sie vorerst nur ein Traum – zu groß ist das Risiko für Infekte, zu hart die Therapie. Doch Lea gibt nicht auf. Sie braucht dringend eine passende Stammzellspende – und deine Hilfe.

Leas Familie unterstützt sie im Kampf gegen den Blutkrebs.

💛 Lea – mutig, liebevoll und voller Lebensfreude

Lea ist ein fröhliches, aufgewecktes Mädchen. Sie liebt Pferde, Popmusik, Basteln und Tanzen. Am liebsten ärgert sie ihren kleinen Bruder Finn und ihre drei Cousins – und bringt alle mit ihren Witzen zum Lachen.

Doch hinter diesem Lachen steht ein harter Kampf: Seit mehr als zwei Jahren kämpft Lea gegen Blutkrebs. Ende 2024 schien alles überstanden – doch im Juni 2025 kam der Rückfall. Jetzt kann nur noch eine passende Stammzellspende ihr Leben retten.

🧬 Noch kein passender Spender – vielleicht bist du es

Viele Menschen haben sich bereits bei Aktionen – unter anderem in Leas Heimatort Niederahr – registrieren lassen. Doch bislang wurde noch kein:e passende:r Spender:in gefunden.

Leas Familie ist in großer Sorge – aber sie gibt nicht auf. Denn irgendwo auf der Welt gibt es vielleicht dich: eine Person mit genau den passenden Gewebemerkmalen, die Lea das Leben retten kann.

💌 So kannst du helfen

🔗 Online registrieren unter www.dkms.de/lea

Wenn du zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund bist, kannst du ein Set bestellen, zuhause einen einfachen Wangenabstrich machen – und so vielleicht Leben retten.

🛑 Du bist schon registriert? Dann fordere bitte kein weiteres Set an – das verursacht nämlich zusätzliche Kosten und verzögert den Ablauf. Teile stattdessen Leas Geschichte, motiviere andere oder unterstütze mit einer Geldspende.

Eine ganz besondere Beziehung hat sie zu Pferden, denn Reiten ist ihre große Leidenschaft Von ihrer Blutkrebserkrankung lässt sich Lea nicht unterkriegen, sondern kämpft immer tapfer weiter.

Jeder Euro zählt

Jede Registrierung kostet die DKMS 50 €. Mit deiner finanziellen Unterstützung hilfst

💳 DKMS Spendenkonto

IBAN: DE37 7004 0060 8987 0008 77

Verwendungszweck: Lea