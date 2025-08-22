Leas größter Wunsch: Leben.

Lea (9) aus Niederahr kämpft zum zweiten Mal gegen Blutkrebs. Der Schulstart mit ihren Freunden bleibt für sie vorerst nur ein Traum – zu groß ist das Risiko für Infekte, zu hart die Therapie. Doch Lea gibt nicht auf. Sie braucht dringend eine passende Stammzellspende – und deine Hilfe.
Lea ist ein fröhliches, aufgewecktes Mädchen. Sie liebt Pferde, Popmusik, Basteln und Tanzen. Am liebsten ärgert sie ihren kleinen Bruder Finn und ihre drei Cousins – und bringt alle mit ihren Witzen zum Lachen.
Doch hinter diesem Lachen steht ein harter Kampf: Seit mehr als zwei Jahren kämpft Lea gegen Blutkrebs. Ende 2024 schien alles überstanden – doch im Juni 2025 kam der Rückfall. Jetzt kann nur noch eine passende Stammzellspende ihr Leben retten.
Viele Menschen haben sich bereits bei Aktionen – unter anderem in Leas Heimatort Niederahr – registrieren lassen. Doch bislang wurde noch kein:e passende:r Spender:in gefunden.
Leas Familie ist in großer Sorge – aber sie gibt nicht auf. Denn irgendwo auf der Welt gibt es vielleicht dich: eine Person mit genau den passenden Gewebemerkmalen, die Lea das Leben retten kann.
🔗 Online registrieren unter www.dkms.de/lea
Wenn du zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund bist, kannst du ein Set bestellen, zuhause einen einfachen Wangenabstrich machen – und so vielleicht Leben retten.
🛑 Du bist schon registriert? Dann fordere bitte kein weiteres Set an – das verursacht nämlich zusätzliche Kosten und verzögert den Ablauf. Teile stattdessen Leas Geschichte, motiviere andere oder unterstütze mit einer Geldspende.
Jede Registrierung kostet die DKMS 50 €. Mit deiner finanziellen Unterstützung hilfst
💳 DKMS Spendenkonto
IBAN: DE37 7004 0060 8987 0008 77
Verwendungszweck: Lea