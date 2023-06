Lebensretter sucht seine:n Lebensretter:in

Brände löschen, den Nachwuchs anleiten, Leben retten – seit zehn Jahren ist das die große Leidenschaft von Marcel aus Hüffelsheim. Doch jetzt braucht er selbst eine:n Lebensretter:in. Marcel leidet unter einer akuten myeloischen Leukämie (AML) und benötigt dringend eine Stammzellspende. Gesucht wird der genetische Zwilling von Marcel, um ihm die Chance zu geben, wieder gesund zu werden.

Marcel ist Feuerwehrmann, seine Mission heißt, Leben zu retten. Er startete mit 15 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr in seinem Heimatort, betreute später die Jugend-Feuerwehr und ist heute, zehn Jahre später, ausgebildeter Brandmeister. Sportlich fit, lebensfroh und offen – so beschreiben ihn seine engsten Freunde, mit denen er bis vor kurzem viel Zeit verbrachte und das Leben genoss.

Seit Mai dieses Jahres ist das anders. Marcel wurde krank. Es fing recht harmlos an, ein hartnäckiger Schnupfen, bei dem sich wahrscheinlich kaum jemand etwas gedacht hätte. Doch zu dem Schnupfen kam Husten, Fieber, Marcel fühlte sich abgeschlagen. Eine Zahnfleischentzündung, einsetzendes Erbrechen, ein immer ausgeprägteres Krankheitsgefühl – er konnte nicht mehr und wurde Mitte Mai in die Notaufnahme gebracht. Noch in der gleichen Nacht wurde er in die Uniklinik Mainz verlegt und erhielt dort die Diagnose: Leukämie. Sofort wurde die Therapie gestartet, und fünf Tage später stand fest: Es handelte sich um eine akute myeloische Leukämie (AML). Sie ist lebensbedrohlich!

Eine Heilung ist nur möglich durch eine Stammzellspende eines Menschen, dessen Gewebemerkmale mit jenen von Marcel nahezu komplett übereinstimmen. Diesen genetischen Zwilling zu finden – das haben sich Marcels Familie und seine Freunde zum Ziel gesetzt und hoffen dabei auf die Unterstützung von vielen gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren. Ihre Registrierung als Stammzellspender:in bei der DKMS kann helfen und möglicherweise genau den Treffer bringen, den es braucht.

Marcels Freundin bittet darum, die Möglichkeit, sich registrieren zu lassen, direkt zu nutzen: an diesem Samstag, den 17.06.2023, im Feuerwehrhaus in Hüffelsheim. Auch Elmar Silbernagel, Ortsbürgermeister von Hüffelsheim, sowie Christopher Keiper und Alexander Rosskopf, Wehrführer und stellvertretender Wehrführer der örtlichen Feuerwehr, unterstützen die Aktion unter dem Motto „Lebensretter:in gesucht“: „Wir suchen für Marcel den oder die passenden Spender, doch jede Registrierung kann helfen, auch andere Leben zu retten“. Die Registrierung vor Ort wird im Übrigen digital gestaltet, daher bitten die Organisatoren alle Menschen, zur Registrierungsaktion ihr Smartphone mitzubringen. Und übrigens: Auch Geldspenden können helfen – jede Registrierung kostet die DKMS 40 Euro. So wie jede Registrierung zählt jeder Euro.