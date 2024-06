Matthews letzte Chance

Für viele Menschen mit Blutkrebs, für die wir hier auf unserer Website zur Registrierung aufrufen, ist eine Stammzelltransplantation die letzte Chance auf Leben, auch für Matthew. Doch bei Matthew drängt die Zeit besonders, denn er ist an T-PLL erkrankt, einer seltenen, sehr aggressiven Form der Leukämie. Sein Gesundheitszustand ist ernst. Deshalb unser dringender Aufruf: Lasst euch schnell registrieren – für Matthew und andere, bei denen jeder Tag zählt!

Matthew ist stark und voller Leben. Er reist gerne und verbringt viel Zeit mit seiner Familie und seinem Freundeskreis. Der 48-Jährige, der als Chiropraktiker in den Haag arbeitet, ist sehr um seine Patientinnen und Patienten bemüht. Seine Partnerin Laura, die ihre Wurzeln im westfälischen Bad Oeynhausen hat, beschreibt ihn als liebenswerten und sehr sozialen Menschen. „Er ist immer da, wenn ihn jemand um Hilfe bittet, und denkt erst an andere, bevor er an sich selbst denkt.“ Doch nun müssen andere zuerst an ihn denken, denn Matthew ist schwer krank. Er benötigt innerhalb weniger Wochen eine Stammzelltransplantation, um weiterleben zu können.

Es war im Juni 2023, als Matthews Leben mit der Diagnose T-Zell-Prolymphozytenleukämie (kurz: T-PLL) eine dramatische Wendung nahm. Bei der T-PLL handelt es sich um eine meist hoch aggressive Form von Blutkrebs, die nach langsamem Wachstum im Anfangsstadium in eine schnell fortschreitende Erkrankung übergeht, die schwierig zu behandeln ist. Die letzte Chance für die meisten Betroffenen ist eine Stammzelltransplantation.

Der Ernst seiner Situation war Matthew bewusst. Er hat von Anfang an daran gedacht, was getan werden muss, damit für Laura und die Mitarbeitenden seiner Praxis gesorgt ist. Doch Matthew und Laura sind auch zuversichtlich. Trotz seiner Erkrankung haben sie im vergangenen Sommer kurzerhand eine Hochzeit auf die Beine gestellt und sich das Ja-Wort gegeben. „Matthew ist sehr willensstark“, sagt Laura. „Und ich hoffe, dass seine Willensstärke ihm hilft, durch diese Phase seines Lebens zu kommen.“

Am meisten hilft es Matthew natürlich, wenn sich möglichst viele Menschen möglichst schnell in unsere Spenderdatei aufnehmen lassen. Denn bisher war die weltweite Suche nach seinem genetischen Zwilling erfolglos. Seine Familie und Freund:innen setzen deshalb alle Hebel in Bewegung, um Matthews passendes Match zu finden. Gemeinsam mit der DKMS organisieren sie eine Online-Registrierungsaktion.

Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über www.dkms.de/matthew ein Registrierungsset nach Hause bestellen und so vielleicht Matthews Leben und das anderer Betroffener retten. Macht mit – für Matthews und viele andere letzte Chancen!