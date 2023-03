Sie ist 37 Jahre jung, ist verheiratet, hat zwei kleine Töchter und zum zweiten Mal die Diagnose Leukämie erhalten. Nadja braucht dringend eine Stammzellspende, um eine Chance auf Heilung zu haben. Du bist gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt? Dann kann Deine Registrierung die Rettung für Nadja sein.

Nadja möchte ihre Kinder aufwachsen sehen

Mit den Kindern im Sandkasten Burgen bauen, im Bett Kissenschlachten veranstalten, Spaghetti mit Tomatensauce kochen, den Kleinen abends Geschichten zur Gute Nacht vorlesen – diesen Alltag wünscht sich Nadja wieder. Derzeit ist all das unmöglich, sie ist erschöpft, und sie bangt. Denn: Sie hat zum zweiten Mal die Diagnose Blutkrebs erhalten. Zum zweiten Mal fühlt sie sich wie in einem Albtraum, zum zweiten Mal hat sie Angst um ihr Leben. Dabei hatte sie so viel vor. Vor allem aber möchte sie ihre beiden Mädchen gemeinsam mit ihrem Mann Vitali aufwachsen sehen.

Nadja braucht eine Stammzellspende. Die erste, die sie von ihrem Bruder Dimitrij erhalten hatte, verschaffte leider nur eine Atempause, der Krebs ist zurück. Dabei sah es so gut aus. Dass Nadjas Bruder ihr genetisch so ähnlich ist, war großes Glück. Leider ist diese Konstellation sehr selten. Nur bei einem Drittel aller Erkrankten kann ein Familienmitglied tatsächlich spenden. Die Transplantation der Stammzellen verlief komplikationslos, Nadja ging es gut, die Familie schmiedete Urlaubspläne. Doch dies währte nicht lange, Nadja fühlte sich wieder schlapp und müde. Eine Untersuchung bestätigte den Verdacht.

Jetzt gilt es, den genetischen Zwilling für Nadja zu finden, um ihr auf ihrem Weg zu helfen, auf dass Nadja leben und weiter für ihre Kinder da sein kann. Die beiden sind noch klein und verstehen nicht, warum ihre Mama nicht bei ihnen ist.

Bitte registriere dich als Stammzellspender:in. Erhöhe die Chance für Nadja, ihre Zukunft wie gewünscht leben zu können, und gib ihr und vielen anderen suchenden Patient:innen Hoffnung.