Neo braucht dich

Neo ist 7 Jahre alt und würde wie jedes Kind in dem Alter gern ganz normal draußen spielen, mit Freunden toben und sorglos sein. Doch das ist für ihn aktuell nicht möglich, denn er leidet an Fanconi-Anämie (FA). Dabei handelt es sich um eine Genmutation, die viel früher auch bei seiner Schwester Thato Mere (12) diagnostiziert wurde. Nun braucht er dringend eine Stammzellspende. Darum rufen wir auf: Bitte spende Zuversicht für Neo und andere Betroffene. Lass dich als Stammzellspender:in registrieren!

Neo lebt mit seiner Familie in Südafrika. Dort ist die DKMS seit etwa einem Jahr aktiv, um Menschen mit lebensrettenden Stammzellen zu versorgen. So wurden auch Neos Schwester Thato im Oktober 2021 Stammzellen transplantiert, die sie gut angenommen hat. Sie kann ihre Kindheit erneut genießen! Genau das wünschen sich die Eltern auch für den kleinen Neo. Er soll einfach in die Schule gehen und ein ganz normales Leben leben. Stattdessen verbringt er viele Nächte in der Notaufnahme. Sein Alltag ist von seiner Krankheit bestimmt.

2021 bemerkten Neos Eltern anhaltende Symptome, die sie bereits von Thato kannten auch bei Neo: unkontrollierbares Nasenbluten, lähmende Müdigkeit, auffällige Blutergüsse, häufig Fieber und Infektionen. Seitdem ist er immer wieder in Behandlung. Trotz seiner Leiden und aller Strapazen bleibt der 7-Jährige fröhlich und hoffnungsvoll. Er lacht viel, lenkt sich im Krankenhaus mit seinem Teddy oder Legos ab und ist dankbar für die Unterstützung, die er durch seine Familie erfährt.

Doch um gesund zu werden, braucht Neo deine Hilfe! Ohne die Zellen seines genetischen Zwillings, wird er kein normales Leben führen können. Damit sein Match gefunden werden kann, zählt jede einzelne Registrierung. Daher bitten wir dich im Namen der Familie: Werde Stammzellspender:in und schenke Hoffnung für Neo und alle anderen Betroffenen auf der ganzen Welt!

Bitte registriere dich als Stammzellspender:in. Erhöhe die Chance für Neo auf ein weiteres Leben und die von vielen anderen suchenden Patient:innen. Danke!