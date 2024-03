Niemals aufgeben: Holger kämpft und braucht Helfer

Holger, Familienvater aus Ebersbach im Landkreis Göppingen, kam mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus. Er überstand diese Attacke gut, doch wurde dann mit einer schlimmen Diagnose konfrontiert: akute myeloische Leukämie. Um überleben zu können, braucht der sonst so sportliche und aktive 52-Jährige dringend eine Stammzellspende. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich am 28.03.2024 und 30.03.2024 zwischen 10 und 16.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Decathlon Plochingen oder direkt online unter dkms.de/holger als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren lassen und so vielleicht Leben retten.

Zur Zeit aktiv als Trainer einer A-Jugend beim Fußball, immer dabei bei Handballspielen und beim Freizeitspaß mit den Familienhunden – wer denkt dabei an eine lebensbedrohliche Krankheit? Niemand, auch Holger nicht. Selbstbewusst, stark und sportlich kennen ihn seine Frau Claudia, die beiden Kinder und seine Freunde. Doch dann traten auf einmal offene Stellen im Mund auf, Holger hustete und bekam selbst bei einfachen Spaziergängen mit den beiden Hunden schlecht Luft. Er brach mit einem Herzinfarkt zusammen. Dank schneller Hilfe in einer Klinik überstand er diese Attacke, doch die Blutwerte alarmierten die Ärzte. Sie veranlassten eine Knochenmarkspunktion, und noch am gleichen Abend des 25. Januars stand fest: Holger leidet an einer akuten myeloischen Leukämie.

Holger hat akute myeloische Leukämie und benötigt eine Stammzellspende

Es folgte die Überweisung an die Uniklinik Ulm für eine weitere Diagnostik und die nötige Chemotherapie. Doch eine Lungenentzündung verhinderte den sofortigen Behandlungsbeginn. Auf die mit Verspätung gestartete Chemotherapie reagierte Holger leider mit heftigen Nebenwirkungen, die bis zu einem lebensbedrohlichen Darmverschluss führten. Auch wenn das viel auf einmal war, stand für Holger fest: Er wollte nicht aufgeben, sondern kämpfen – auch für seine Familie, die ihn liebevoll und tatkräftig unterstützt. „Wir sind als Familie nur mit Holger komplett“, sagt seine Ehefrau Claudia. „Deshalb muss er wieder gesund werden.“

Holger mit seiner Familie und die geliebten Hunden beim Spaziergang

Schon früh stand fest, dass Holger dafür eine Stammzellspende benötigen würde. Die Uniklinik Ulm startete sofort eine erste Abfrage – jedoch ohne Erfolg. Auch weltweite Aufrufe über soziale Medien brachten bisher kein Match. Aus diesem Grund startet die Familie gemeinsam mit der DKMS sowie mit Unterstützung der Firma Decathlon, bei der Holgers Tochter schon als Schülerin und während ihres Studiums gearbeitet hatte, eine Registrierungsaktion. Am 28. und 30. März wird sie zwischen 10 und 16.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Decathlon Plochingen, Filsallee 19, stattfinden. Die DKMS bittet alle, die sich als potenzielle:r Stammzellspender:in registrieren lassen möchten, das Smartphone mitzubringen.

Holger möchte gesund werden und unbeschwert sein Leben leben

Wer sich aus Alters- oder Gesundheitsgründen nicht registrieren lassen kann, kann dennoch vorbeikommen und mit einer Geldspende helfen. Denn auch Geldspenden helfen, Leben zu retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jedes Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen.

Schließlich: Eine Registrierung ist natürlich auch online möglich. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann sich mit wenigen Klicks über dkms.de/holger die Registrierungsunterlagen nach Hause bestellen. Drei medizinische Wattestäbchen, eine genaue Anleitung sowie eine Einwilligungserklärung: Das ist der Inhalt des Sets, mit dem jede:r selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden kann. Claudia ist davon überzeugt: „Es ist bestimmt ein gutes Gefühl, ein Leben retten zu können.“