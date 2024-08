Nilas soll erfahren, was Leben bedeutet

Nilas‘ Eltern sind verzweifelt. Erst vor sieben Monaten wurde ihr Familienglück durch Nilas perfekt. Doch dieses Glück wurde schon Anfang Juli überschattet. Denn der kleine Nilas hat Blutkrebs. „Das Schicksal ist ein mieser Verräter!“, postet Mama Vivian traurig auf ihrem Instagram-Kanal. Aber es kann sich auch zum Guten wenden: Wenn Nilas‘ genetischer Zwilling gefunden wird.

Im sechsten Monat macht ein Baby einen deutlichen Entwicklungsschub: Es wird mobiler, erkundet die Welt mit Augen, Mund und Händchen und lernt zu kommunizieren. Eine wichtige Zeit, auch im Leben des kleinen Nilas aus Berlin, der eigentlich die schönen Seiten des Lebens kennenlernen soll. Stattdessen erhielt er genau im Alter von einem halben Jahr die Diagnose Leukämie. Erkrankt ist er an einer Hochrisiko Untervariante, der sogenannten akuten lymphoblastischen Leukämie (ALL).

„Nichts mehr ist wie es war“, berichtet Vivian. „Nilas ist seit der Diagnose stationär auf der Kinderkrebsstation und wird seitdem ununterbrochen intensiv behandelt und überwacht. Mittlerweile ist klar, dass ihn nur eine Stammzellenspende heilen kann.“ Aber zunächst müssen die Ärztinnen und Ärzte die akute Leukämie in den Griff bekommen Dazu erhält Nilas unter anderem Chemotherapien – eine starke Belastung für seinen kleinen Körper. Und der Weg, der vor ihm liegt, ist noch lang. Doch er birgt auch Hoffnung. Denn Babys mit ALL haben gute Heilungschancen. In Nilas‘ Fall braucht es dazu allerdings eine Stammzelltransplantation.

Auf Instagram wendet sich Vivian mit einer eindringlichen Bitte an die Community: „Stellt euch vor ihr rettet einem kleinen Baby wie Nilas das Leben durch eine einfache Registrierung bei der DKMS. Bitte folgt unserem Aufruf! Vielleicht seid ihr das fehlende genetische Puzzlestück für einen todkranken Menschen und könnt damit Heilung bringen!“ Nilas Eltern haben nur einen Wunsch für ihren kleinen Sohn: Er soll das Leben kennenlernen, wie es eigentlich aussehen sollte für ein Kind: entdecken statt behandeln, Glück statt Schmerzen, Zuhause statt Krankenhaus.

In Deutschland erhalten jedes Jahr rund 600 Kinder die Diagnose ALL, eine Stammzelltransplantation ist oft die einzige Chance auf Heilung. Wenn du diesen Kindern und ihren Familien helfen möchtest, lass dich registrieren. Deine Spende kann auch anderen Menschen mit Blutkrebs weltweit das Leben retten. Und eine Registrierung ist ganz einfach. Bestell dir unter www.dkms.de/nilas ein Registrierungsset nach Hause, nimm einen Wangenabstrich vor und – ganz wichtig – schick das Set dann wieder an uns zurück. Mach mit, damit sich das Schicksal von Nilas und vielen anderen wenden kann!