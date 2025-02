Papa Erasmus braucht dich!

Erasmus ist 42 Jahre alt, Familienvater von drei Kindern und ein Mensch, der mit seiner offenen und herzlichen Art das Leben seiner Mitmenschen bereichert. Ob als Audioengineer im Stadttheater Kempten, als Musiker oder manchmal auch selbst als Schauspieler auf der Bühne – Erasmus lebt und liebt die Kunst. Neben seiner kreativen Ader betreut er mit viel Leidenschaft die Social-Media-Kanäle seiner Heimatgemeinde Oy-Mittelberg.

Erasmus mit seiner Familie

Doch seine größte Liebe gilt seiner Familie: Mit seiner Frau Kathrin und den drei Kindern Sion (14), Samuela (12) und Soraya (6) verbringt er jede freie Minute. Gemeinsam träumen sie davon, die Welt zu entdecken – mit einem Wohnmobil, das genug Platz für sie alle bietet. Wenn Erasmus nicht gerade Musik macht oder mit seinen Liebsten unterwegs ist, findet man ihn im Reitstall. Dort kümmert er sich mit Hingabe um seine beiden Pferde Jam und Mika.

Doch all das ist plötzlich in den Hintergrund gerückt. An Weihnachten begann für Erasmus und seine Familie ein Albtraum: Kopfschmerzen, Müdigkeit und Schmerzen in den Beinen führten schließlich zur Schockdiagnose akute myeloische Leukämie (Blutkrebs). Jetzt braucht er dringend eine Stammzellspende, um zu überleben.

Sei sein Lebensretter – so kannst du helfen:

🔴 Komm zur Registrierungsaktion!

📅 Wann? Samstag, 15. Februar 2025, 9:00 – 13:00 Uhr

📍 Wo? Aula der Grund- und Mittelschule Oy, Haager Str. 2, 87466 Oy-Mittelberg

🔴 Bestelle dein Registrierungsset online!

Falls du nicht vor Ort sein kannst, registriere dich bequem von zu Hause:

➡️ dkms.de/erasmus

Die Registrierung ist schnell und einfach: Mit einem Wattestäbchen nimmst du einen Wangenabstrich – und vielleicht bist genau du das perfekte Match für Erasmus oder einen anderen Patienten!

💡 Auch eine Geldspende hilft: Jede Registrierung kostet 50 Euro – deine Unterstützung macht es möglich!

DKMS Spendenkonto

IBAN: DE46 7004 0060 8987 0008 12

Verwendungszweck: CTT008, Erasmus

Jede Registrierung und jede Spende zählt! Hilf mit, damit Erasmus seine Träume weiterleben kann – für seine Familie, seine Freunde und all die Abenteuer, die noch vor ihm liegen.

👉 Jetzt registrieren und Leben retten: dkms.de/erasmus